CIUDAD DE MÉXICO.- La democracia en América Latina está en un momento crucial, hay muchísimas dudas de poder mantenerla estable, con instituciones sólidas en el continente, y México siempre es un referente. Lo que se espera de las próximas elecciones del 6 de junio es que los resultados sean sólidos, que se mantenga la democracia con los pesos y contrapesos, que los resultados sean reconocidos por ganadores y perdedores para que el único ganador sea la ciudadanía, la democracia y el bien común de los mexicanos, expuso el doctor Carlos Escalante, director general del Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami.

El ciudadano debe comprender que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo en México, como en todo el continente, representa un contrapeso al Poder Ejecutivo y siempre es útil tener contrapesos válidos para que la democracia salga fortalecida.

Ese debe ser el mensaje fundamental, señaló el académico especialista quien es coordinador de Marketing Político en la Universidad Autónoma de Barcelona y que participará el próximo 3 de junio, a las 19:00 horas, en el webinar Disyuntiva Electoral 2021, organizado por la UDLAP Jenkins Graduate School, a lado del analista Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky y Francisco Abundis, director Asociado de Parametría.

Entendemos que no todos los ciudadanos saben con precisión cuáles son las funciones un diputado, es función del Poder Legislativo informar cuál es su papel en el ámbito de la democracia que, entre otras tareas, es cuidar lo que hace el Poder Ejecutivo”, reflexionó el docente e investigador Carlos Escalante y agregó que “ha sido responsabilidad de los gobiernos, no sólo el de México, el que no hayan formado a la población en educación cívica, educación democrática, explicarles para qué sirven las instituciones; por esta falta de formación la población tiene expectativas erradas y los partidos se han aprovechado de esta circunstancia”.