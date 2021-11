CANCÚN, 3 de noviembre.- El gobernador Carlos Joaquín calificó de lamentable la postura del líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN; Marko Cortés, que da por perdidas las elecciones en cinco entidades, entre ellas, Quintana Roo.

“Es muy lamentable la declaración, un comentario muy lejano a lo que yo considero, no pertenezco al PAN, pero fue uno de los partidos que apoyó mi candidatura y por eso le tengo respeto”, respondió.

En entrevista que concedió en Cancún, reiteró que ese respeto hacia el PAN, que es necesario seguir trabajando hasta el final en ese tipo de esquemas de alianzas como el que le permitió ganar la elección en Quintana Roo.

El mandatario quintanarroense consideró que tal parece que Marko Cortés no conoce las condiciones que se tienen en Quintana Roo.

“Me parece que fue una declaración aislada, no basada en un asunto general, porque prácticamente saca a cinco estados de posibilidades de ganar la elección”, expresó.

Apenas unas horas antes, la agencia Latinus difundió un audio donde el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anticipó la derrota de su partido en cinco de las seis gubernaturas que se disputarán en 2022.

“No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca (…) la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien”, se le escucha al dirigente panista.

El ex gobernador panista de Querétaro Francisco Domínguez también emitió fuertes declaraciones en contra de Marko Cortes, a quien calificó de entreguista.