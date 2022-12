CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre.— Las bancadas de Morena, PAN, PRI y PRD en el Senado de la República desairaron una sesión de la comisión de Relaciones Exteriores, por lo que se congeló el nombramiento del ex gobernador quintanarroense Carlos Joaquín González como Embajador de México en Canadá.

Por falta de quórum, la sesión no pudo llevarse a cabo y el nombramiento no se procesó.

La Secretaría de Gobernación había enviado ayer al Senado el oficio con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba el cargo de Carlos Manuel Joaquín González como embajador.

El oficio tiene los requisitos necesarios para que el ex mandatario pueda aspirar a encabezar la embajada, con datos biográficos y dos carpetas informativas.

Una fuente parlamentaria explicó que a “Gobernación le urgía procesar el nombramiento” porque el presidente López Obrador tiene agendado un viaje a Canadá a principios de enero del próximo año y era necesaria la presencia del Embajador.

El periodo ordinario de sesiones en el Senado se cierra en horas de la madrugada del jueves, por lo que el nombramiento quedará congelado.- Información tomada de Reforma.