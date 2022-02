El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que las “calumnias del presidente” Andrés Manuel López Obrador en su contra siguen escalando derivado de la investigación periodística que reveló que el primogénito del mandatario federal, José Ramón López Obrador vivía en una mansión de lujo en Houston Texas, por lo que reprobó que ahora arremeta contra su esposa, Berenice Coronado.

A través de su cuenta de Twitter, Carlos Loret aseguró que el presidente está fuera de sí y ahora ataca a su esposa debido a que no puede explicar la vida de lujo de su vástago.

“¿Por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo: no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston. Porque cada que explica, se hunde más. Por eso abusa de su poder. Está arrinconado, desesperado, en caída libre”, escribió el comunicador.

Mediante un hilo en la red social del pajarito azul, Loret de Mola aseveró que “las calumnias orquestadas por el presidente siguen escalando: ahora contra mi esposa. Se dice en la mañanera que ella recibió un multimillonario contrato el sexenio pasado, lo cual es total y absolutamente FALSO”, enfatizó.

Resaltó que se trata de una “mentira que ha venido alentando el obradorato y ha sido hasta internacionalmente desmentida. Lo hace para esconder los escándalos de la casa de su hijo en Houston y sus crecientes conflictos de interés”, insistió el columnista.

La contundente respuesta del comunicador ocurrió minutos después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera cuestionado por un “periodista” si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría informar sobre unos supuestos contratos que el gobierno de Enrique Peña Nieto le habrían entregado a Berenice Coronado, esposa de Carlos Loret de Mola, por un monto de más de 400 millones de pesos.

El mandatario aseguró que este martes enviará una carta a la Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, en la que solicitó una investigación para conocer las percepciones económicas, bienes y su origen, de Carlos Loret de Mola y sus familiares.

“Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee Carlos, socios y familiares”, destacó López Obrador.

Aseveró que la información que expuso sobre los supuestos ingresos que el periodista recibe de distintos medios de comunicación, tuvo como fuente a una persona anónima e incluso catalogó al columnista como un “comunicador al servicio de la mafia del poder”, pues dijo, el dinero que recibe viene del erario.

Durante el intercambio de diálogos con la prensa, López Obrador fue cuestionado sobre las posibles consecuencia que tendrían sus actos al dar a conocer información privada del periodista, a lo que respondió:

“Por eso estoy preguntando. Yo no podría dar a conocer algo si no tengo las pruebas. Tengo la información, pero les pido a ustedes que hagan su trabajo. Si ustedes no pueden, díganme si yo puedo dar a conocerla. No me lo dejen a mí, que si no me van a sancionar” señaló al tiempo que justificó, “lo que yo estoy dando a conocer tiene que ver con dinero público”.

Aseguró que no se trata de un asunto personal, ya que -enfatizó- “todos deberíamos transparentar nuestros ingresos”.

“No es un asunto personal, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe haber excepciones”, declaró el mandatario, al considerar que “la vida pública tiene que ser cada vez más pública”, dijo.

Sin embargo, cabe destacar que la transparencia de los recursos y bienes es una obligación de todos los servidores públicos, incluido el presidente, pero no aplica para particulares como es el caso del periodista en cuestión.