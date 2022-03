Tras dos años y cinco meses de construcción, este 21 de marzo el Gobierno de México inauguró la primera fase del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía; obra a la cual el periodista, Carlos Loret de Mola, señaló de “chafa”.

A pesar de las obras de conectividad pendientes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su Gobierno concluyó en su totalidad la construcción. No obstante, el comunicador lo contradijo al asegurar que la obra se halla aún inconclusa y poco eficiente para usuarios y comerciantes.

“Hoy se inaugura un aeropuerto tan chafa que las aerolíneas no lo quieren usar, los pasajeros no pueden llegar y los comercios no se quieren instalar ahí”.