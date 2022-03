Humberto Ochoa es un chofer que lleva años llevando a los aficionados del Atlas de Guadalajara a los distintos estadios de la república mexicana cada vez que los rojinegros disputan sus partidos como visitantes en la Liga MX. Este sábado vivió algo jamás experimentado donde contó que desafortunadamente tres de sus pasajeros ya no regresaron al autobús.

“Tengo muchos años transportando a las porras pero nunca me había tocado algo como lo de hoy… Uno de mis compañeros llegó en su unidad con los vidrios quebrados, a mi nada más me quebraron uno”… Me faltaron tres pasajeros”, aseguró el chofer.