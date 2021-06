CIUDAD DE MÉXICO.- Jugadores, cuerpo técnico y directiva del equipo Cruz Azul, se reunieron con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de las celebraciones por la conquista del título.

El equipo Cruz Azul, representado por Jaime Ordiales, director deportivo; Juan Reynoso, director técnico; el jugador Julio César el “Cata” Domínguez; José Joaquín alias el “Shaggy”, entre otros, le presentaron a Sheinbaum el trofeo que los distingue como los campeones del futbol mexicano y durante la reunión recibieron felicitaciones por su triunfo.

Una sesión de fotografías fue tomada con el trofeo del campeón de la Liga MX sobre las escaleras en el interior del edificio de Gobierno en conjunto con el campeón la máquina del Cruz Azul y el equipo de la mandataria capitalina.

Al término de su visita los cementeros del Cruz Azul se retiraron del Palacio de Gobierno con dirección a las instalaciones de La Noria.

Jaime Ordinales, director deportivo de la máquina comentó sobre la estancia de algunos jugadores dentro del plantel.

Jugadores como “El Cata” Domínguez salió agradeciendo todo el apoyo que ha recibido durante su estancia en la máquina y por el logro del campeonato.

Mi familia fue muy importante para llegar a cumplir este sueño, el equipo ha madurado desde hace muchos años creo que la estructura ahora del equipo está muy bien ya dependerá del cuerpo técnico, este logro es por ex cuerpo técnico que han estado en directiva y ex jugadores también, estoy muy contento y lo dedico también a la gente que siempre estuvo conmigo y también a la gente negativa que me estuvo tirando”, expresó Julio César, El “Cata” Domínguez.