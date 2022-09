El sismo de magnitud 7.7 en México, con epicentro en Coalcomán, Michoacán, causó, hasta el momento, la muerte de una persona. El fallecimiento ocurrió en Manzanillo, Colima, debido a la caída del techo de un centro comercial. El temblor causó, además de escenas de pánico y confusión, daños en inmuebles de diversos estados de la República mexicana.

Luego de que entabló una conversación con el secretario de Marina, Rafael Ojeda, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó la muerte de una persona. Es el único fallecimiento a causa del sismo reportado hasta ahora.

El fuerte sismo ocurrió alrededor de la 1 de la tarde con 5 minutos y fue perceptible en:

Colapsa techo de centro comercial, en Manzanillo, Colima:

En diferentes puntos de los estados afectados se reportaron derrumbes:

En Puerto Vallarta, Jalisco, se notificaron fisuras en hoteles; mientras que internautas reportaron a través de redes sociales los momentos de pánico que se vivieron en las calles.

Earthquake hit off the coast of Mexico and our hotel room in Puerto Vallarta shook hard. #earthquake pic.twitter.com/e1jGsI1iQn

— Jon (DLC Included) (@itspapajon) September 19, 2022