Tras las críticas del expresidente Ernesto Zedillo a los gobierno populistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró que los tecnócratas, corruptos y deshonestos “cometen sus fechorías y abandonan el país”.

“Es de esperarse, ¿Quién es Zedillo? un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas, sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es Zedillo.

En lo que a mí corresponde tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa”.

En su conferencia de prensa en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería de esta ciudad, el presidente López Obrador dijo que sin hablar de la masacre de indígenas en Acteal, Chiapas, Zedillo privatizó los ferrocarriles nacionales.

“Zedillo de un plumazo privatizó los ferrocarriles, se las entregó a dos empresas y tuvo el descaro que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras…. Y como ya la gente sabe del daño que causaron, están molestos”.

Reviró que si el expresidente habla de ineficiencia en el manejo de la pandemia, aunque sea mal gusto y triste hablar de las personas fallecidas, ayuda a entender para contestarle “a estos corruptos, neoliberales, deshonestos”.

“Miren los fallecidos, de 30 países estamos en el lugar 25… Casi un millón en Estados Unidos allá donde vive Zedillo, ni siquiera se quedan en México cometen sus fechorías y abandonan el país”.

“Qué otra cosa dice: populistas. No les parece a ustedes que es populismo rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo”.

Aseguró que es un timbre de orgullo que lo llena de satisfacción que estén en contra de su gobierno.

“Si Zedillo declara eso es porque vamos muy bien, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso y tienen todo el derecho de manifestarse, expresarse, eso es la democracia, el que haya debate, el que podamos dar a conocer lo que pensamos, que no se opte por a hipocresía, pensar de una manera y no decirlo quedarse callado o decir son independiente, centrista, moderado, no tomo partido, no”.