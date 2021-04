Sin cambios, avanza en San Lázaro ampliación de mandato de Zaldívar en la Corte

Los grupos parlamentarios de la 4T aprobaron, en sus términos, la minuta que contiene el artículo transitorio que le amplía el mandato por dos años al frente del Consejo de la Judicatura Federal

Con 17 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial.

Al argumentar que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar es el único que puede llevar a cabo la implementación de la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación, los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación aprobaron, en sus términos, la minuta que contiene el artículo transitorio que le amplía el mandato por dos años al frente del Consejo de la Judicatura Federal.

En este debate, diputados de oposición exigieron a la 4T retirar este artículo transitorio y así avalar por consenso el proyecto para emitir la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues es inconstitucional que un artículo transitorio esté por encima de la Carta Magna.

Este dictamen, que fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su debate, y aprobación, recibió 17 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que todo lo bueno que tiene la minuta se echa a perder con el transitorio y agregó que no pueden permitir tal atropello a la democracia.

La perredista exigió la eliminación de este transitorio porque pone en entredicho al presidente de la SCJN y argumentó que este artículo es violatorio de la Constitución, por lo que votará en contra.

“Las leyes no deben ser diseñadas para una persona, y no tiene que ver porque me caiga bien una persona, Zaldívar debería pronunciarse sobre esta tracañuela que se pretende aprobar”, dijo Verónica Juárez.

En este debate, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que no hay ningún jurista en el país que esté a favor de esta reforma; es una reforma en contra de la Constitución y de la Nación y sólo el consejero jurídico de la Presidencia la avala.

Muñoz Ledo dijo que es una imposición del Ejecutivo de la Unión, pero no se puede ir en contra de la Constitución. Refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho que se quede Zaldívar, sino que le gustaría que se quedara, pero esto está afectando el mandato de los demás ministros porque automáticamente los descalifica que ninguno tiene la capacidad para ser el presidente y que se quiere un “presidente a modo”.

“Me parece que a sabiendas que es un desacato a la Constitución inapelable, si los diputados votan a favor cometen un delito de perjurio (…) Pasará el caso Zaldívar a la historia”, declaró Muñoz Ledo.

Por su lado, la diputada Ángeles Huerta, de Morena, criticó que la oposición y algunos de sus compañeros dicen que van en contra de esta reforma solo por un artículo transitorio y lo que buscan es engañar a la nación.

“El transitorio tiene una justificación para que se pueda implementar esta reforma. Porque Zaldívar estuvo en el diagnóstico y garantice que esta reforma va a lograr implementarse. El Poder Judicial está lleno de gente que no quiere esta transformación. Es el pretexto un transitorio para no avalar una reforma, Zaldívar es una persona muy necesaria para la implementación de esta reforma (…) Esta ley se va a aprobar y el ministro Zaldívar se va a quedar y de eso nos vamos a encargar en esta 4T, le pese a quien le pese”, señaló Ángeles Huerta.

El diputado priista Enrique Ochoa Reza dijo que hoy se están rompiendo distintos ordenamientos constitucionales porque se está debatiendo en “fast track”, en lo oscurito y por la puerta de atrás.

“El artículo 13 transitorio va en contra de lo que establece la Constitución en distintos niveles. No puede un transitorio puede modificar el periodo de tiempo establecido en la Constitución”, señaló Ochoa.

Lorena Villavicencio, diputada de Morena, consideró que era una lástima que por un transitorio, que insiste en mantener para darle contenido y alcance a la reforma constitucional y que fue apoyada por consenso, “hoy estemos en este proceso de prisas, de atropellos, de sustituciones”.

“Lo lamento mucho.

“La Constitución que juramos hacer valer cuando llegamos a hacer historia en este Congreso, me parece gravísimo que un transitorio no puede pasar por encima de la Constitución. Tiene un mensaje que lesiona el Estado de derecho”, dijo Villavicencio.

Villavicencio cuestionó el mensaje se le manda a los ciudadanos desde la Cámara de Diputados, que tuvo la oportunidad de rectificar y eliminar el transitorio y no lo hizo.

“El mensaje que vamos a dar: no importa la Constitución, los fines justifican los principios”, declaró la legisladora morenista