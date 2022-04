Los integrantes de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen de la reforma eléctrica que contempla modificaciones a la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28.

Con 47 votos del bloque Morena-PVEM-PT a favor, y 37 de la oposición en contra, las comisiones unidas aprobaron en lo general el dictamen, el cual se prevé sea discutido mañana en el Pleno de San Lázaro.

No obstante, las bancadas de la alianza lopezobradorista presentaron para su discusión en lo particular una reserva con el fin de incorporar al proyecto nueve de los doce puntos de la contrapropuesta de la coalición Va por México.

Durante el debate de dos horas y media para aprobarla en lo general, el legislador Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que “estamos asistiendo al funeral de la reforma constitucional, una reforma que no pudo reunir los votos suficientes para salir adelante”; a lo que el petista Gerardo Fernández Noroña respondió:

“Dice la oposición que es el funeral de la reforma constitucional en materia eléctrica, ¡no! Acudimos al funeral político de la oposición que no entiende qué no entiende, que no ve que ayer el pueblo de México hizo una hazaña poderosísima acudiendo a las urnas a refrendar el apoyo al compañero presidente López Obrador y a respaldar esta reforma constitucional”, dijo.