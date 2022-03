El presiente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no puede quedarse callado ante el presunto silencio del Instituto Nacional Electoral (INE), de quien consideró no ha hecho lo suficiente para promover la consulta de Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.

¿Cómo voy a estar callado si estoy viendo de que están actuando en contra de la democracia? Quieren una democracia a modo, cuando ellos puedan imponerse para seguir robando, esa es la democracia, si no pueden imponerse y no pueden seguir robando no hay democracia”, declaró.

En la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra el INE debido a que no ha informado sobre la ubicación de las casillas para la consulta revocatoria, de la cual espera que haya las boletas suficientes para que toda la población participe.

El presidente López Obrador redobló los ataques contra el INE, y habló sobre la Revocación de Mandato pese a la veda. "Cómo voy a estar callado, si estoy viendo que están actuando en contra de la democracia?" "Quieren una democracia a modo". Más, en: https://t.co/T8rOup2MFq pic.twitter.com/zgZF34zWMq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 16, 2022

“Y el papel del INE, que viola la Constitución porque no informa. Pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe, imagínense un instituto que supuestamente debe promover la democracia, dedicado atentar en contra de la democracia”, adujo.

Y esto lo hago porque están callados los del INE en una actitud contraria a la Constitución y totalmente antidemocrática. Y pido también respetuosamente a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar las casillas, porque las están escondiendo”, enfatizó.

“Que se de a conocer a dónde es que van a estar casillas y que haya boletas suficientes, nada de que ya se agotaron las boletas, y que no me vayan a cepillar por lo que estoy haciendo, porque me veo obligado a hacerlo porque ofrecí cumplir con la Constitución, hacerla valer”, agregó.

El mandatario mexicano volvió a señalar que si pierde en la Revocación de Mandato, renunciará a su cargo: “si la gente vota porque renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea 40 por ciento del padrón el que participe”.

Los mexicanos participarán el próximo domingo 10 de abril en la primera votación que preguntará a la población si el presidente, en este caso López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio, en 2024.

El ejercicio genera choques entre el Gobierno y el organismo electoral, que ha denunciado obstáculos para organizar la votación porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó cuatro mil 913 millones de pesos para 2022.