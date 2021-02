Al anunciar que esta noche llega al país la vacuna rusa Sputnik V y mañana más dosis de Pfizer, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que 10 países se están quedando con el 80% de las vacunas anti COVID-19.

En la mañanera, agradeció la solidaridad de los gobiernos de Rusia, India y China para hacer llegar vacunas.

Ellos, dijo el mandatario, tienen necesidad de vacunar a su población; tienen más población que la nuestra, y sin embargo están ayudando.

Recordó que planteó en la ONU que no se acaparen las vacunas y que se distribuyan de manera igualitaria.

“Hay 10 países que se han quedado con el 80% de las vacunas; 70 países hemos recibido el 20% y hay alrededor de 120 países que no han recibido una sola dosis, recordemos que México presentó una resolución en la ONU para crear un mecanismo para distribución de vacunas y evitar el acaparamiento”, reiteró.

Además, agradeció a Argentina por la coordinación en la fabricación de la vacuna AstraZeneca.

No vamos a dejar de recibir vacunas, insistió el mandatario, es importante también informar que ya empezamos con la vacunación y no se va a detener, es decir, se ha avanzado con la vacunación de adultos mayores y estas dosis que llegan también van para dicha población.

“Hoy por la noche o en la madrugada llegan vacunas de Rusia; el martes llegan vacunas también de Pfizer, para terminar de vacunar a los que recibieron la primera dosis y también para seguir vacunando adultos mayores.

“El propósito es que para abril todos los adultos mayores del país tengan, cuando menos, una dosis aplicada con el propósito de reducir los fallecimientos.

Agregó que no hay preferencia para nadie, incluso dijo que les ha dado COVID a los servidores públicos del gobierno, al más alto nivel, como es caso del presidente, el secretario de Marina, de la Defensa, al subsecretario responsable de la campaña contra el COVID y a muchos otros, por que no se ha abusado y no hay influyentismo.