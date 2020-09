Carlos Slim de Grupo Carso, Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas y Miguel Rincón Arredondo de Biopappel, son algunos de los nombres que sobresalen cuando hablamos de los “hombres de negocios” con los que más se ha relacionado el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus casi dos años de gobierno.

Lo anterior a pesar de que el discurso del mandatario –desde su candidatura presidencial — se ha caracterizado por criticar a diversas empresas nacionales y multinacionales por formar parte de la “mafia del poder”; esta retórica le hizo ganar la mayoría del voto popular, en gran medida, por su promesa de tratar de corregir los vicios entre el empresariado y los distintos niveles de gobierno.

En lo que va de su sexenio, el presidente ha mantenido “encontronazos” con algunos grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Carlos Salazar Lomelín, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) bajo la batuta de Gustavo A. De Hoyos Walther, la industria farmacéutica y otras empresas de consumo como la cervecera Constellation Brands, por mencionar algunas.

Sin embargo, el fin de semana presumió este fin de semana a través de sus redes sociales que su gobierno tiene una buena relación con la iniciativa privada.

“Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables; estamos en contra de la corrupción”, declaró el mandatario en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Está buena relación ha sido solo con un grupo reducido de empresarios que han trascendido por los contratos de adjudicación directa o alianzas.

Carlos Slim Helú

La relación entre el hombre más rico del país, que dirige Grupo Carso, y el presidente de México no parecía muy calurosa a inicios del sexenio debido a la disputa de los gasoductos que el mandatario catalogó como “leoninos”. Sin embargo, hace exactamente un año, López Obrador anunció al acuerdo al que llegó con varios empresarios, entre ellos Slim, para renegociar los contratos de siete gasoductos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De hecho, durante su Primer Informe de Gobierno, el mandatario resaltó la importancia del acuerdo de gas a bajo costo para México durante los próximos 20 años.

Un año después, la figura de Slim sigue llena de protagonismo por su participación en la producción de la vacuna en colaboración con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a través de la Fundación Slim.

Fundación Slim proveerá de todos los insumos que requiera la mexicana Laboratorios Liomont para producir la vacuna en su fabrica del Estado de México.

En el listado completo de los Multimillonarios 2020 de Forbes México, Slim lidera con 52,100 millones de dólares (mdd), una disminución de 11,900 mdd respecto de lo que reportamos en 2019, cuando la cifra alcanzó 64,000 mdd.

Ricardo Salinas Pliego

El magnate, que ha sido uno de los personajes más polémicos durante la pandemia por sus declaraciones y acciones de mantener a su fuerza laboral sin confinamiento, es uno de los favoritos del mandatario.

En este año pasó del quinto al segundo puesto entre los hombres más ricos del país, solo debajo de Carlos Slim. En 2019, el empresario tenía 11,100 millones de dólares y ahora posee una riqueza que asciende a los 11,700 mdd (una variación del 5.40%), para ubicarse como el segundo personaje más rico de México.

Salinas Pliego, hoy uno de los asesores económicos más cercanos al presidente, tuvo gran éxito durante los últimos 12 meses debido a la entrega de un volumen importante de negocios, a partir de licitaciones, ganadas por sus empresas, del gobierno federal y el gobierno capitalino.

Por ejemplo, Total Play, una sus empresas, obtuvo un contrato de adquisición de sistemas de videovigilancia para el C5 (centro integral de monitoreo) por parte de la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. El costo de esta licitación se tasó en 954 millones de pesos.

De igual forma, el Gobierno de la Ciudad de México otorgó a Seguros Azteca, otra de las empresas de Salinas Pliego, un contrato en el cual se entregan pólizas que cubren accidentes de policías y funcionarios.

Emilio Azcárraga Jean

A principios de agosto, López Obrador anunció un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Tv Azteca, Televisa, Imagen Televisión y Multimedios para la transmisión de contenido educativo a través de seis canales.

De acuerdo con autoridades federales, para el cumplimiento de este programa se destinarán 450 millones de pesos, un estimado de 15 pesos por cada uno de los 30 millones de alumnos de educación básica (primaria y secundaria), lo que sin duda les dará un empuje a las ventas de las dos grandes televisoras, cuyas ventas venían cayendo por la falta de transmisión de eventos deportivos.

Un día después de los anuncios, los títulos de Grupo Televisa, el mayor productor mundial de contenidos audiovisuales en español, subieron un 11.42% a 28.5 pesos mexicanos, mientras que los de su rival TV Azteca saltaron un 10.59% a 0.376 pesos.

Sin embargo, la presencia de este grupo de empresarios remitió a varias personas a la famosísima ‘mafia del poder’ que el mandatario criticaba en años pasados.

Ni con todos los Teletones del mundo podría Televisa compensar el grave daño causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2014

Miguel Rincón Arredondo

El presidente del Consejo y director general de Bio Pappel, también asesor empresarial del presidente, es uno de los nombres que más relacionan al Ejecutivo pues es su amigo y compadre.

Bio-Pappel Scribe obtuvo un contrato por 142.8 millones con la Comisión Nacional de Texto Gratuitos hace un año; sin embargo, renunció al convenio debido a los señalamientos de conflictos de interés.

En una entrevista realizada en enero por Forbes México, el empresario señaló que la empresa no se ha visto beneficiada por esta amistad que sostiene con el presidente.

“Desde hace más de 30 años participamos en licitaciones con el sector público y nunca hemos tenido un beneficio a lo largo de los sexenios. Si alguien me pregunta: “¿Le avisa al presidente si van a concursar?” Por supuesto que no le avisamos, es la naturaleza de la empresa; nosotros competimos. Además, si no participamos, podemos ser sancionados por la Cofece, porque somos el mayor productor. Si te sales del mercado y no participas en una licitación, distorsionas la competitividad”,

Al presidente, dice, le “daría un poco mas de plazo para ver cómo sus iniciativas cuadran, cómo cuajan. Un año más”. Este mensaje lo esparce en sus reuniones con empresarios (como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña o Miguel Alemán): esperar “a 2021 para ver hacia dónde vamos”.

Daniel Chávez

El Tren Maya, la obra insignia de infraestructura del actual gobierno junto a la refinería de Dos Bocas, ha mostrado la cercanía que tienen algunos empresarios con el actual gobierno.

Tal es el caso de Daniel Chávez, presidente de Vidanta, grupo hotelero con presencia en los principales destinos de sol y playa del país como la Riviera Maya, Los Cabos y Nuevo Vallarta y quien colabora en el grupo de asesor de empresarios del mandatario.

Durante la gira del mandatario por el sureste del país para dar el banderazo simbólico del inicio de las obras del Tren Maya, AMLO designó a Chávez como supervisor honorario de la construcción de la obra, cargo por el cual no recibirá ninguna retribución, precisó el gobierno federal.

La apertura del gobierno a colaborar con empresas se mostró también tras la asignación directa del tramo 4 del proyecto, mismo que se concedió sin licitación de por medio a ICA, del empresario Bernardo Quintana.

La empresa se hizo con la responsabilidad de la obra debido a que después de un cambio fallido en el trazo de la ruta del Tren Maya, se decidió en febrero pasado mantener el dibujo original por el cual el camino iría de Cancún hacia Izamal en Yucatán, por la carretera que conecta a Kantunil con el principal destino turístico del Caribe Mexicano, concesionada a la empresa de Quintana.

Fonatur defendió la decisión con el argumento de que sería más complicado retirarles la concesión y meter a otra empresa, elegida por licitación pública.

Olegario Vázquez Aldir

Integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente de la República busca ser parte del contrato para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que correrá de Cancún a Tulum, en conjunto con la gestora de inversiones BlackRock.

Los trabajos se relacionan con la ampliación de una carretera de 135 km, de Cancún a Tulum, Quintana Roo.

Este lunes el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ha diferido la emisión del fallo de la licitación pública para el proyecto carretero del Tramo 5 Cancún-Tulum del Tren Maya, para el 8 de septiembre, con el objetivo de profundizar en “el análisis de la propuesta económica presentada”.

Desde mayo, Blackrock presentó la propuesta no solicitada al Fonatur para rehabilitar la carretera Cancún-Tulum.

En julio, durante la gira a Estados Unidos con motivo de la entrada en vigor del T-MEC, AMLO estuvo acompañado por empresarios como el mencionado Chávez; Carlos Slim, de Grupo Carso; Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas; Bernardo Gómez de Televisa; Francisco González Sánchez de Multimedios; Carlos Hank González de Banorte; y Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles.