Emilio Lozoya, ex director de Pemex acusado de recibir sobornos de Odebrecht, inculpa en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari; además de al menos una decena de políticos, entre ellos, ex senadores del PAN.

En la denuncia que Emilio Lozoya presentó el 11 de agosto ante la FGR, la cual se filtró este miércoles, revela nombres y montos de sobornos que presuntamente ordenaron funcionarios del gobierno de Peña Nieto y de opositores que los recibieron.

En su denuncia, Lozoya señala directamente a Ricardo Anaya, entonces diputado del PAN, y a su secretario particular, Osiris Hernández, además a José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

También aparecen los ex senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, estos dos últimos, actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente.

“Luis Videgaray me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Season.

En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo”.

Lozoya mencionó que, durante la reunión, Ricardo Anaya le comentó sobre sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que “odiaba a su contrincante”, el senador Francisco Domínguez “por corrupto”, porque él había negociado con Luis Videgaray que se le poyara a llegar a la gubernatura.

“El mensaje era claro. Fue así que, en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández”, detalla en la denuncia.

La entrega del dinero, apuntó, fue confirmada por Anaya a Luis Videgaray. “Se cuenta con otro número desde el que me extorsionaba Ricardo Anaya…La entrega fue realizada en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”, indica la denuncia.

En total, asegura Lozoya, legisladores del PAN recibieron 80 millones de pesos entre 2013 y 2014, por medio de Rafael Caraveo, entonces secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República.

El ex director de Pemex asegura en su denuncia que Peña Nieto y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, le instruyeron reunirse con Luis Weyll, ex representante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012.

“Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare.

Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente”, asegura. Lozoya afirma que Peña Nieto y Videgaray le pidieron usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del PAN a favor de la reforma energética de 2013.

Salinas de Gortari cabildeó para favorecer a su hijo, acusa Lozoya Carlos Salinas de Gortari es otro de los señalados por Emilio Lozoya.

En la denuncia, afirma que el ex presidente de México cabildeó a favor de diversos proyectos relacionados con Pemex. “…recuerdo que Carlos Salinas de Gortari cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa Trese más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima.

“Al enterarme de los detalles, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa…”, se lee en el documento de 63 páginas. Dice que meses después, José Antonio Anaya le dijo que tuviera cuidado con su concuño Carlos Salinas, “ya que quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba traidores.

Me sugirió irnos a cenar con él, porque de lo contrario me seguirían golpeando en medios de comunicación. Yo dije que lo buscaría, pero ignoré estas componendas, pues tenía que enfocarme en un asunto de trascendencia nacional que, ya desde entonces, era un problema brutal y vinculado de crimen organizado, como el relativo al robo de hidrocarburos”.

Peña Nieto pidió a Lozoya “beneficiar” a empresarios, asegura ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin afirma que el ex presidente Enrique Peña Nieto le ordenó cumplir con compromisos para beneficiar a diversos empresarios y a otras personas, derivado del Pacto por México.

Las indicaciones, detalla la denuncia del ex funcionario, las recibió por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. “…más tarde comprendí que se trataba de implementar mecanismos que se tradujesen en beneficios de diversos tipos para los empresarios, especialmente de tipo económico”, declara.

Lozoya relata que el 6 de febrero de 2013, por instrucciones de Peña Nieto, recibió a personal de Altos Hornos de México, en la sala de juntas “La Herradura”, en piso 44 de la Torre de Pemex. AHMSA buscaba una sociedad para la producción de fertilizantes nitrogenados.

“Ellos tenían una planta llamada Agro Nitrogenados, la cual no estaba en operación”. La propuesta inicial, dice en la denuncia que dio origen a una carpeta de investigación, consistía en entrar en una sociedad en partes iguales. El 14 de mayo de 2013, dice Lozoya, Peña Nieto y Videgaray lo cuestionaron cómo iba el proceso de la compra de la planta Agro Nitrogenados.

“Yo les contesté que se estaba realizando una debida diligencia por parte de técnicos de Pemex y de algunos asesores externos”, menciona la denuncia. Con Felipe Calderón se gestaron esquemas de corrupción Emilio Lozoya Austin aseguró que en el sexenio de Felipe Calderón se “gestaron sólidos esquemas de corrupción”, particularmente con Odebrecht, a través de su filial Braskem.

“Tal era la relevancia de la relación entre Felipe Calderón y Braskem, que no solo se le otorgó un contrato por más de 20 años de venta de etano con un descuento inexplicable de aproximadamente 25 por ciento, siendo que el etano tiene un precio internacional, sino que además decidió darle tal relevancia a este acto ilícito, y dañino al patrimonio de la nación, que encabezó, en calidad de testigo, invitando al presidente (de Brasil) Lula da Silva, a la firma de dicho contrato”, el cual fue suscrito por Pemex y Braskem el 23 de febrero de 2010

Lo anterior fue en el contexto de la cumbre de la Unidad Latina y del Caribe, organizada en Cancún, Quintana Roo. Al final de la reunión, mencionó Lozoya, se emitió un comunicado por la inversión de 2 mil 500 millones de dólares de la empresa Braskem.

En la denuncia de hechos presentada a la Fiscalía General de la República, Lozoya aseguró que el 24 de octubre de 2011, Marcelo Odebrecht (dueño de la constructora Odebrecht) fue invitado a comer con una comitiva en la residencia oficial de Los Pinos. Revela pagos a consultoras para campaña de Peña Nieto

