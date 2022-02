El científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes se declaró culpable por el delito de espionaje en Estados Unidos. Autoridades estadounidenses lo acusan de ser espía al servicio del gobierno ruso de Vladimir Putin, sin embargo, han surgido teorías sobre las razones por las que habría sido detenido relacionadas con sus hallazgos en la medicina.

Estas teorías son señaladas por el médico Hazael Matus Toledo, ex presidente municipal de El Espinal, Oaxaca —de donde Cabrera Fuentes es originario—, así como colega y amigo del científico mexicano detenido en EEUU.

En entrevista con Infobae México, Hazael Matus Toledo dijo tener suspicacias sobre el caso del científico y ve su labor como el motivo por el que fue acusado de ser espía.

Cabrera Fuentes, reconocido a nivel internacional, tiene dos doctorados, uno en microbiología molecular por la Universidad de Kazán, en Rusia; y otro en cardiología molecular por la Universidad de Giessen, Alemania. Además, ha recibido reconocimientos en varios países como Argentina, Rusia, Alemania, Corea y México, sin mencionar que hasta su captura era investigador médico en Singapur.

Entre sus principales logros están el desarrollo de un tratamiento para regenerar la piel quemada, así como una técnica para evitar la muerte celular después de un infarto, lo que ayuda a que los pacientes tengan más probabilidades de salvar su vida.

La última llamada: “No puedo decirte más por teléfono”

La última vez que Hazael Matus Toledo habló con Héctor Alejandro Cabrera Fuentes fue por teléfono, dos días antes de su detención, el viernes 14 de febrero del 2020, se reunirían el lunes 17 de enero del 2020 en la Ciudad de México y la llamada fue para confirmar dicho encuentro.

El ex presidente municipal de El Espinal dijo que Cabrera Fuente traía “cosas innovadoras” pero no podía decirlas por teléfono, sino hasta que se vieran en persona, sin embargo, la reunión nunca sucedió, fue detenido el 16 de febrero del 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.

“Él decía que traía cosas bastante innovadoras para El Espinal, entonces nos íbamos a reunir ese día, no podía decirme más por teléfono, que tenía que platicar cosas en corto, pero eran cosas bastante buenas”, dijo Hazael Matus Toledo.

¿Qué era aquella “cosa bastante innovadora” que traería Cabrera Fuentes a México? su amigo y colega detalló que era medicina genómica, la cual se basa en la identificación de las variantes que existen en el genoma de una persona para tomar decisiones médicas, información con la cual se pueden prevenir enfermedades y combatir las que se padecen.

“La última vez que le hablé me dijo que iba a traer algo de medicina genómica, un protocolo de investigación en medicina genómica. Yo le dije que tuviera un poquito de cuidado porque, en la historia de la medicina, a los investigadores de medicina genómica siempre les pasa algo y yo creo que no es la excepción de Héctor”, dijo Hazael Matus Toledo.

Hazael Matus Toledo, expresidente de El Espinal y amigo de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, asegura que la razón detrás de la detención del científico son sus investigaciones en medicina Video: Infobae México

El médico aseguró que a los investigadores de medicina genómica regularmente los difaman y, si la difamación no funciona, los encarcelan o desaparecen. “Meterse a la medicina genómica es difícil”, dijo.

Al ser más especializada y preventiva, los avances en la Medicina Genómica reducirían los costos de atención en el sector salud, así lo señala el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).

El Inmegen realiza investigaciones de Medicina Genómica sobre varias enfermedades entre las que destacan las cardiovasculares, cáncer y diabetes, las tres principales causas de muerte en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Diabetes y nanotecnología

Además de la información sobre medicina genética, Hazael Matus Toledo aseguró que Héctor Alejandro Cabrera Fuentes había encontrado avances en el tratamiento de la diabetes y que incluso creó una crema que daba muy buenos resultados.

“En El Espinal se manejó un protocolo de estudio de una crema para diabéticos, para pie diabético […] yo soy médico y tuve aproximadamente 300 pacientes con el protocolo y ninguna se complicó, todos de pie diabético y todos fueron a mejoría, ningún producto en el mercado hace eso”, dijo.

El amigo y colega del científico mexicano detenido en EEUU contó que Cabrera Fuentes utilizó nanotecnología para la crema contra el pie diabético y la hizo en colaboración con el Instituto de Ciencias Biológicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

El plan de Héctor Alejandro, contó Hazael Matus Toledo, era hacer una clínica del pie diabético en El Espinal, curar pacientes no solo de Oaxaca, sino de varios estados del país y hacer de su tierra natal una zona de turismo médico.

Sin embargo, la captura del científico mexicano paró ese proyecto. “Ahorita no se encuentra ya (la crema contra el pie diabético), me han hablado y me han dicho ‘te pago lo que sea, pero dámela’, yo no puedo, ya no hay, ya no se fabrica”, explicó Hazael Matus Toledo.

En febrero del 2019, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, participó en el lanzamiento del nuevo tratamiento para heridas epiteliales severas, el producto —dijo— fue realizado por FEMSA, el Tecnológico de Monterrey y Farmacias Yza, bajo la coordinación de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes.

A través de redes sociales, Alejandro Murat compartió imágenes del evento y dijo que “debido a su capacidad regenerativa y estimulación positiva, esta crema repercutirá favorablemente en aquellos que sufren diabetes, quemaduras, heridas, gangrenas y úlceras”.

En esa ocasión no estuvo presente Cabrera Fuentes, en el que sí participó de forma presencial fue en uno que se realizó nueve meses después, en noviembre de 2019, y que encabezó el entonces secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla. El motivo del evento fue hablar de la misma crema para heridas epiteliales severas. Tres meses después fue detenido.

“Si es un poquito arriesgado dar un paso adelante en la medicina si no eres de ese gremio farmacéutico o si no eres un investigador comercial”, dijo Matus Toledo, “esas son las suspicacias que personalmente me hacen dudar de la certeza de la acusación”.

El caso del científico espía

El caso “20-cr-20129-DMM” de la Corte Federal de Distrito del Sur de Florida refiere que Héctor Alejandro Cabrera Fuentes fue “reclutado” por un “funcionario” del gobierno de Rusia un año antes de su detención, en 2019, para realizar trabajos de espionaje en EEUU.

La acusación detalla que la misión espía del científico mexicano era localizar el automóvil de un miembro del gobierno de Estados Unidos, particularmente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), tomarle una fotografía a su matrícula, e informar sobre la ubicación física del mismo.

El 14 de febrero de 2020, en un automóvil alquilado, Cabrera Fuentes y su esposa – también de origen mexicano- localizaron el vehículo del agente del FBI y lo siguieron hasta su casa, en una zona residencial, a la que lograron colarse detrás del vehículo de uno de los residentes.

Sin embargo, la pareja no consiguió pasar desapercibida, un guardia de seguridad de la zona residencial se percató de ellos y los siguió. Al darles alcance encontró a la esposa de Cabrera Fuentes tomándole una fotografía al automóvil del agente del FBI. Cuando el guardia los cuestionó, estos respondieron que habían ido a visitar a un conocido, incluso Héctor Alejandro le dio el nombre de la persona. No pasó a mayores.

Dos días después, la noche del 16 de febrero del 2020, Cabrera Fuentes y su esposa llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami donde tomarían un vuelo a la Ciudad de México. En los filtros de seguridad, elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inspeccionaron los teléfonos de ambos.

La CBP encontró una fotografía de la matrícula del automóvil del agente del FBI en la carpeta de “elementos eliminados recientemente” en el celular de la esposa de Cabrera Fuentes, mientras que en el WhatsApp del científico encontraron la misma imagen.

Fue entonces cuando Héctor Alejandro, según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, confesó: dijo que un “funcionario” del gobierno ruso le ordenó que llevara a cabo esta operación de espionaje.

El talón de Aquiles que el gobierno de Rusia usó, según la acusación, para enganchar al científico mexicano fue su doble vida. Cabrera Fuentes tenía una segunda esposa, una mujer de origen ruso con dos hijas —sobre quienes no se detalla si son o no de Héctor Alejandro—.

En marzo de 2019, la “segunda esposa” del científico mexicano y sus hijas tuvieron que viajar de Alemania a Rusia por un “asunto administrativo” relacionado con una serie de documentos rusos. Luego de arreglar dicho asunto, intentaron salir del país pero funcionarios migratorios de Rusia ya no se los permitieron.

Al enterarse que su esposa e hijas no podían salir de Rusia, el científico mexicano viajó a visitarlas dos meses después, en mayo del 2019. Durante su estancia en el país ruso, Cabrera Fuentes fue contactado por un sujeto que él reconoció debido a que habían coincidido años atrás por su trabajo.

Esta persona le pidió al científico mexicano reunirse a solas con él en Moscú. Durante la reunión, le dijo que conocía la situación en la que se encontraba su esposa y le advirtió que no debería viajar a Europa, ni hacerse de visas para EEUU. Fue entonces cuando Cabrera Fuentes supo que el sujeto trabajaba para el gobierno de Vladimir Putin.

Las reuniones entre ambos continuaron. Durante un encuentro entre junio y julio del 2019, el funcionario ruso le dijo al científico mexicano que sabía que buscaba una casa en Miami, Florida, y para demostrarlo le mostró una copia del historial de búsqueda de Cabrera Fuentes.

En esa misma reunión, el funcionario ruso abordó de nuevo las dificultades que tenía la segunda esposa de Cabrera fuentes para salir del país y agregó “nos podemos ayudar entre todos”. El mensaje era claro, el científico mexicano ayudaría al gobierno de Rusia a cambio de que su esposa e hijas pudieran salir del país, así fue como comenzaron sus labores de espionaje.

Aunque en un principio rechazó su culpabilidad en las acusaciones del gobierno de EEUU y se declaró inocente, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes cambió su estado y el pasado 2 de febrero se anunció que se declararía culpable, lo cual se hizo oficial este 15 de febrero.