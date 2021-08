El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los conservadores enfrentan el problema de la violencia a balazos, mientras que su gobierno lo hace con bienestar.

Durante la supervisión de los Programas del Bienestar en Colima, el mandatario federal consideró que existen dos proyectos y maneras de gobernar al país.

En la Unidad Deportiva Morelos, López Obrador expuso que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo laboral a los jóvenes para evitar que sean reclutados por la delincuencia.

“Es un asunto de fondo que nos hace distintos, por eso hablo de proyecto de nación distinto y contrapuesto a lo que existía, ¿cómo piensan los conservadores enfrentar la violencia? pues a balazos, con más violencia, con medidas coercitivas, ¿cómo pensamos nosotros que se debe de enfrentar la violencia? con bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces este programa es para quitarle a los jóvenes, a los delincuentes, que no tengan un ejército de reserva, si no cuándo garantizamos la paz y la tranquilidad, si no atendemos a los jóvenes, si la gente no tiene opciones, no tiene ingresos, no tiene trabajo fijo para mantener a su familia”, afirmó.

López Obrador expuso que el gobierno debe ofrecer oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes del país, por lo que se tienen los programas de becas para estudiantes y de formación laboral.

“Antes lo único que hacía por los jóvenes era despreciarlos, discriminarlos, apodarlos Ninis, que ni estudian ni trabajan, pero nunca se hacía nada por los jóvenes, nunca, no sé si a lo mejor hay alguien que sepa de un programa del gobierno federal que se haya aplicado en beneficio de los jóvenes, no, lo único que hicieron fue acuñar esa frase despectiva, discriminatoria de ninis, que ni estudian ni trabajan, porque tiene que ver mucho con el pensamiento conservador, de que los jóvenes, como los pobres son flojos y si no salen adelante es porque no trabajan, ese pensamiento viene de lejos, tiene que ver con el conservadurismo, así se pensaba en la época de Porfirio Díaz, y se sigue pensando en la actualidad”, aseveró.