El excandidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya, por medio de un video publicado en sus redes sociales, señaló que la consulta popular del próximo 1 de agosto que busca enjuiciar a los expresidentes es un “engaño”.

Anaya Cortés comenta que este supuesto ejercicio ciudadano escondido tiene el propósito de seguir polarizando, dividiendo y distrayendo a los mexicanos.

En su mensaje en video Ricardo Anaya señaló que lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es tener a la gente ocupada con consultas y con informes inútiles.

Además puntualizó que en un país los delitos se persiguen y no se consultan, pues al estar en un Estado de derecho, no existe la necesidad de preguntar si se tiene que aplicar la ley o no, pues si alguien cometió un delito, ni hay nada que consultar.

La consulta propuesta por AMLO, dizque para enjuiciar a los expresidentes, es un engaño. En un país de leyes los delitos se castigan, no se consultan.

Además, es un tiradero de dinero, costará 500 millones. ¿No sería mejor comprar medicinas para los niños con cáncer? pic.twitter.com/jT0tkv2hXE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 5, 2021

La consulta costará más de 500 millones de pesos

Por otro lado Ricardo Anaya recordó a sus seguidores en las redes sociales que la consulta costará 500 millones de pesos, que a su pensar en “un tiradero de dinero”.

Anaya Cortés señaló que con esos 500 millones se podrían comprar más de un millón de vacunas contra el Covid-19, o 67 nuevas escuelas primarias, 2 universidades, entre otros ejemplos.

Finalmente Anaya Cortés comentó que este ejercicio no va a alcanzar el porcentaje del 40 por ciento que se requiere para que el resultado de la consulta sea obligatorio aplicarlo.