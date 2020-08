Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, es necesario que en 2021 se realice la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

En conferencia desde Reynosa, Tamaulipas, dijo que estará pendiente de la recolección de firmas entre los ciudadanos para solicitar el ejercicio, aunque no descartó solicitarlo él mismo.

Por separado, Lorenzo Córdova, presidente del INE, advirtió que organizar ese evento obligaría a incrementar y “revisar dramáticamente” el presupuesto de la institución para 2021.

Aclaró que la consulta popular no puede empalmarse con la próxima elección intermedia, sino que debe aplicarse dos meses después.

De acuerdo con las cifras presentadas a Hacienda para el gasto electoral de 2021, el INE solicitó diez mil 992 millones de pesos. De éstos, ocho mil 200 millones son para organizar elecciones.

La consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes es necesaria, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que sí ve la realización de ese ejercicio el próximo año.

Cuestionado en la rueda de prensa matutina realizada en Reynosa, Tamaulipas, el titular del Ejecutivo federal estableció que él estará pendiente de la recolección de firmas suficientes entre los ciudadanos para solicitar la consulta y no descarta la posibilidad de solicitarla él mismo.

El 15 de septiembre vencerá el plazo legal para que se reúnan las firmas necesarias para solicitar la consulta, o que ese ejercicio lo soliciten los diputados federales.

Desde las instalaciones de la Octava Región Militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que es necesario contemplar todas las posibilidades para que la consulta ciudadana pueda realizarse.

Puntualizó que se requiere que antes del 15 de septiembre se concrete la solicitud, se definan las causas que se perseguirían, y la pregunta que eventualmente se aplicaría el 1 de agosto próximo.

Advirtió que esperará a que los ciudadanos o los legisladores logren convocar a la consulta popular, de lo contrario, él ingresaría la solicitud al Congreso de la Unión.

Es necesario. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no quiero parecer verdugo y porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, puntualizó.

Por segundo día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador abrevió su discurso en la inauguración de obras públicas debido a la cantidad de gente que asistió y a la cercanía entre ellos.

A la inauguración del deportivo en la colonia Humberto Valdez acudieron alrededor de mil personas que se apostaron en el perímetro de la obra recién concluida

y en las vallas metálicas colocada en las calles aledañas.

Amigas, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, que haya mítines, porque tenemos que cuidarnos, con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esa terrible enfermedad, de esa pandemia, del covid, tenemos que cuidarnos mucho”, dijo el Presidente.