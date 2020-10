CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre.— A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ofreció, su hermano Pío sigue sin presentarse ante la Fiscalía General de la República para declarar en relación con los millones de pesos que recibió de manera ilegal para financiar la campaña presidencial.

En su columna de hoy en el periódico El Universal, Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer los videos en los que aparece Pío recibiendo el dinero de parte de David León, señala qué se tendió sobre ambos la protección presidencial.

Este es el extracto de la columna de Loret de Mola:

“Cuando estábamos por revelar los videos del hermano del presidente López Obrador recibiendo paquetes de dinero en efectivo, (…) deduje que los videos de Pío le ofrecían al presidente la enorme oportunidad de demostrar que su lucha contra la corrupción era real y legítima”.

“Sacudirse las sospechas de que se concentra mucho en atacar a los corruptos del pasado y deja en la impunidad a los corruptos del presente. Los escándalos que se han acumulado en su sexenio, las sospechas sobre financiamiento ilegal a su propia campaña, podrían lavarse si Andrés Manuel era implacable con Pío”, agrega.

“Era una manera de sacudirse el lodo. Pero no sucedió. El presidente optó por permitir que el lodo del pantano manchara su plumaje… otra vez”.

“El jueves 20 de agosto revelamos en Latinus los videos de Pío López Obrador y David León con los paquetes de dinero. El viernes 21 en la mañanera el presidente justificó y exoneró a su hermano.

Dijo que el efectivo era fruto de “aportaciones del pueblo al movimiento” (la frase sigue siendo fuente de inspiración para las más ácidas burlas) y prometió que para transparentar todo, se presentarían a declarar ante la Fiscalía los involucrados”, recuerda.

Ayer (por el lunes) se cumplieron 40 días de esa promesa. La cuarentena de Pío. No ha sucedido tal declaración. De hecho, Pío López Obrador no ha emitido sonido alguno sobre el escandaloso asunto. No necesita. Su hermano lo protege. Impunidad garantizada”, enfatiza.