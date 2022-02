El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encendió la polémica en la Red este viernes después de que publicara el supuesto salario del periodista Carlos Loret de Mola, señalado por el mandatario como parte del sector de la oposición a su Gobierno.

“Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Lo que me llama mucho la atención (…) es que se supone que Loret ya no está en Televisa, y le dieron 11.800.000 pesos [unos 578.431 dólares] el año pasado”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora.

López Obrador no informó de dónde obtuvo la información, aunque afirmó que solicitaría a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y a Crédito Público (SHCP), que le certificaran los datos. “Hay que ver si paga impuestos“, dijo.

En la hoja presentada por el mandatario, se hace referencia a que Loret de Mola supuestamente recibió en 2021 unos 35.200.000 pesos (unos 1.725.490 dólares) por sus colaboraciones en Televisa, Radiopolis, El Universal, Latinus, The Washington Post y “otros”.

“Gana más que yo“, afirmó el mandatario sobre su sueldo anual de 2.011.404 pesos (unos 98.598 dólares).

En respuesta, Loret de Mola criticó que el presidente utilizara información de la Secretaría de Hacienda para “perseguir a un periodista”. “¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019”, escribió en Twitter.

Por otra parte, el periodista apuntó que las declaraciones del mandatario surgieron tras el reportaje publicado en los sitios de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, en el que se informó que el hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Carolyn Adams, han vivido en dos propiedades en Houston con valor de un millón de dólares y otra en 371.000 dólares.

Aunque no se demostró ningún acto ilegal, los autores del texto apuntaron que este estilo de vida contradecía la política de austeridad que promueve el jefe del Ejecutivo.

La difusión del sueldo de Loret de Mola durante la conferencia matutina del presidente mexicano provocó una ola de reacciones en la Red.

El periodista Luis Guillermo Hernández, simpatizante del Gobierno de López Obrador, apuntó que “un periodista millonario” es “una gravísima anomalía”, por lo que a su juicio resultaba “indefendible su existencia, desde cualquier punto de vista profesional o ético”.

En cambio, el periodista Juan Omar Fierro recordó que cuando la periodista Carmen Aristegui y su equipo publicaron el reportaje de la ‘Casa Blanca‘, una mansión propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que fue construida por uno de los principales contratistas del gobierno del Estado de México, “el poder intentó desacreditarla filtrando” su sueldo dentro de la emisora MVS.

“En ese momento, condenamos la filtración, ahora con Loret de Mola no podemos dejarlo pasar: es un grave abuso de López Obrador y una violación a su intimidad“, tuiteó.

Cuando @AristeguiOnline publicó La Casa Blanca de EPN, el poder intentó desacreditarla filtrando cuanto ganaba en MVS. En ese momento, condenamos la filtración, ahora con @CarlosLoret no podemos dejarlo pasar: es un grave abuso de @lopezobrador_ y una violación a su intimidad.

“¿De verdad alguien está de acuerdo con que un presidente —el que sea, de dónde sea, cuando sea— use información privada y amenace con investigar fiscalmente a un periodista que le resulta incómodo?”, cuestionó, por su parte, el periodista César Ruiz.

No tienes que ser fan de #Loret para estar en contra de que algo así se normalice pic.twitter.com/8odNDH9n5J

¿De verdad alguien está de acuerdo con que un presidente -el que sea, de dónde sea, cuando sea- use información privada y amenace con investigar fiscalmente a un periodista que le resulta incómodo?

Asimismo, varios usuarios de la Red alertaron que está prohibida la difusión de los ingresos de un particular, según el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades están obligadas a “guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados”.

El secreto fiscal no puede ser violado cuando se trata de un particular cuyos ingresos o beneficios fiscales NO tienen relación con el “escrutinio de la actuación de las autoridades”@SCJN a ponencia de Arturo Zaldívar. 10 de julio 2012

Mi solidaridad con Loret de Mola pic.twitter.com/96QeTmsi2t

— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 11, 2022