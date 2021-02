El Centro Nacional de Control de Energía alertó a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y de manera aleatoria

Los cortes de luz de manera intermitente o rotativos seguirán este martes 16 de febrero en 12 estados del país, con el fin de lograr un balance entre la oferta y la demanda, dijo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Ante la falta de gas natural y las dificultades para atender la demanda de electricidad hay plantas que siguen sin funcionar, el Cenace dijo que seguirán los cortes y pidió apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Ello es resultado de la falta de suministro de gas natural que provocó un apagón en 6 estados del país que afectaron a 4.8 millones de usuarios y que extendió las afectaciones, en la noche, a 5.9 millones de personas.