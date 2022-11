CIUDAD DE MÉXICO, 27 Noviembre (Infoqroo).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció el debate sostenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se congratuló con la decisión de la mayoría de los ministros de eliminar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, por considerarla una medida inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.

En un comunicado, recordó que el artículo 19 de la Constitución fue modificado en 2019, así como el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir (el contrabando, la defraudación fiscal y la venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales), delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, como infracciones que ameritaban prisión preventiva oficiosa.

La resolución emitida este 24 de noviembre por la SCJN acredita la inconstitucionalidad de la medida y avala, como se había señalado, que las infracciones incluidas en la reforma de 2019 no representan un ataque a la seguridad nacional.

Por lo tanto, no se les puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, medida que se advertía como desproporcionada.

Añadió que considera que la decisión tomada por los ministros, no sólo abona a la certeza jurídica en México, sino que lo acerca a lo establecido al respecto en materia de derecho internacional y derechos humanos que buscan proteger el derecho humano a la libertad.

Además que es totalmente acorde al concepto de presunción de inocencia.

Por ello, celebró el fallo de la SCJN, porque atendió la voz ciudadana y de expertos que a través de un recurso presentado por la Coparmex en diciembre de 2019, donde manifestó su visión técnica con el objetivo de aportar elementos suficientes para alcanzar una resolución, apegada a derecho, como la que tuvo lugar.

Reconoció la actuación que, en este caso, ha tenido la SCJN y pugnó para que sus resoluciones mantengan esa independencia e imparcialidad frente a presiones políticas, o de cualquier otra índole.

“Siendo así ganan México y los mexicanos. Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la ley, con la defensa de nuestra Constitución y con la sana división de Poderes que garantiza el equilibrio en nuestro país e impide que existan abusos por parte de la autoridad”, remató.