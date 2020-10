El diario Financial Times se volvió tendencia en redes sociales este domingo luego de desbordar varias críticas en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que calificó de “Autoritario populista”.

En su editorial de este domingo, el diario británico criticó al mandatario mexicano por exigir a sus funcionarios una lealtad ciega, además de pedir un voto popular para enjuiciar a sus predecesores, lo que calificó como una vergüenza pública.

De hecho, el Financial Times señaló que existen buenas razones para sentir miedo, ya que AMLO “se revela como un populista autoritario”, quien se ha dedicado a exhibir públicamente a todo aquel que lo critique.

“López Obrador fue elegido por mayoría abrumadora en 2018 con el mandato de buscar una transformación. Prometió librar a su país de la corrupción, reducir la alta tasa de asesinatos y reemplazar las políticas tecnocráticas”, expresa el diario.

Sin embargo, destacó que a pesar de sus promesas hasta el momento no ha habido resultados sino todo lo contrario, se ha dedicado a desmantelar instituciones y concentrar poder en sus atribuciones.

Incluso, el Financial Times también enumeró los ataques que han sufrido varias instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), los periodistas y, también, los ambientalistas.

“¿Por qué el señor López Obrador es tan intolerante?”, cuestiona el diario para concluir que la segunda economía más grande de América Latina corre el riesgo de caer en un pasado más pobre.

No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa… 1/4 https://t.co/vtuJklVcAU

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 4, 2020