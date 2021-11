El diputado Morena César Hernández criticó que exconsejeros electorales recibieran hasta 2 millones de pesos al término de su mandato, como publicó Forbes México hace una semana con información del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE de este miércoles se habló sobre el recorte presupuestal al órgano electoral que aprobaron en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados; en ese momento, el representante legislativo de Morena salió en defensa de dicha medida.

“No se puede hablar de recorte porque no se pierde lo que no se tiene, eso es inexacto, como también lo es que el INE no pueda hacer uso de los recursos públicos que guarda y jinetea a través de dos fondos: el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto”, dijo Hernández.