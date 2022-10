Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano manifestó su preocupación debido a que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría vulnerando la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior fue detallado en el foro que organiza Movimiento Ciudadano, denominado “Diálogos por la Evolución Mexicana: El Futuro es Socialdemócrata”

Me preocupa lo que se ha venido anunciado de una reforma de carácter electoral, una reforma que pudiera poner en riesgo la autonomía de la autoridad electoral (…) Me preocuparía que se perdiera la autonomía, no formalmente, pero sí de hecho”, dejó en claro.