Miguel Torruco, secretario de Turismo, dio positivo a COVID-19 pese a atender los cuidados sanitarios, por lo que realizará sus funciones a distancia. Hace menos de 24 horas, su hijo también reportó haber contraído la enfermedad.

“Les informo que a pesar de las medidas preventivas, sana distancia y cuidados, he resultado positivo en la prueba de COVID. Estaré atendiendo mis actividades de manera virtual”, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Agregó que pronto estará disponible la vacuna contra esta enfermedad y será posible retornar a la normalidad.

“Cuídense mucho, pronto estará lista la vacuna para retornar a la normalidad. México saldrá adelante”, escribió.

Cabe señalar que su hijo, Miguel Torruco Garza también dio positivo a la prueba, según publicó a las 10:46 de este jueves 12 de noviembre. Dijo que su familia estaba sana y conminaba a no bajar la guardia.

“Acabo de recibir el resultado positivo a una prueba del virus COVID-19. Gracias a Dios mi familia ha dado negativo. Solamente me duele la cabeza. No bajen la guardia, yo aplique todas las medidas de prevención y aún así me contagié. A partir de este momento me aislaré”, publicó el titular honorífico de la Comisión Nacional de Boxeo.

El secretario de Turismo se suma a la larga lista de funcionarios del gabinete, así como otros políticos, gobernadores y legisladores que no se han salvado de la enfermedad, la cual mantiene en emergencia sanitaria al país desde el 28 de febrero pasado, cuando se registró el primer caso.

Del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador se han contagiado el titular de Hacienda, Arturo Herrera; Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública, Zoé Robledo, quien está al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rocío Nahle, secretaria de Energía, así como Ricardo Sheffield, de la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otros.

Desde Palacio Nacional, este viernes 13 de noviembre, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que ya suman 97,624 defunciones confirmadas en México por coronavirus (COVID-19) y que hay 997,393 contagios acumulados.

La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 50,552 contagios.

Tras anunciar su contagio, funcionarios le desearon una pronta recuperación. Entre ellos, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. De igual modo, Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le envió un abrazo y ánimos.

“Vamos a salir adelante papá. Siempre adelante siempre juntos te amo”, escribió el hijo del secretario de Turismo en las respuestas al tuit.

Previamente, en un video publicado en tuiter, Torruco Garza dijo haber sido muy cuidadoso y haber visto a tres personas sin síntomas. Atribuyó la infección a tocar su cubrebocas constantemente. Aunque no descartó que su familia seguiría con pruebas para confirmar que no estuvieran contagiadas.

“Quiero comentarles que mi caso es muy atípico, porque a parte de ser asintomático, mi carga viral es la mínima, dicen que posiblemente por eso no contagié a mi familia, incluso seguirán haciéndose pruebas, para buscar esto, que siga siendo negativo”, agregó.

Miguel Torruco Marqués es licenciado en Administración Hotelera y Restaurantera. Fue titular de Turismo de 2012 a 2017 en la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera en la jefatura de gobierno. Se incorporó a la campaña de López Obrador en marzo de 2017.

En México, la pandemia sigue afectando y causando rebrotes en entidades como Chihuahua. La capital del país junto con el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (62.2%) de todas a nivel nacional.