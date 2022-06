CIUDAD DE MÉXICO, 20 de junio.- El canciller Marcelo Ebrard Casaubon informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a Covid-19, pero aclaró que solo tiene síntomas leves “como cuando te da catarro”.

“En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando”, escribió Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores precisó que este lunes no estuvo en reunión del Gabinete de Seguridad, la cual se celebra todos los días en Palacio Nacional con la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a sus conferencias de prensa matutinas. es decir, que el canciller no ha tenido contacto con el mandatario.

Sin embargo, el canciller estuvo presente el domingo en un acto público en Guadalajara, para trabajar con regidores y diputados de las 32 entidades en la agenda legislativa en favor de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos, pero fue inevitable que se convirtiera en un acto de apoyo al canciller, quien fue recibido con gritos de “¡presidente, presidente!”.

En el evento, Ebrard Casaubon señaló que él ya está destapado para 2024 y se le puede considerar “una corcholata reconocida”.

Antes de él, otra “corcholata”, Claudia sheinbaum, también había dado positivo a COVID y decidió recluirse.