Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México reveló a través de las redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID-19.

De acuerdo con su publicación, reveló que a partir de la noche del 18 de agosto de 2020 se puso en aislamiento, de acuerdo con las recomendaciones de sus médicos.

Además, informó que ya notificó a todas las personas que tuvieron contacto con él en los últimos 14 días para que tomen precauciones y en caso de mostrar síntomas, contactar con sus médicos o hacerse la prueba correspondiente.

Por último, informó que se mantendrá en contacto con sus colaboradores a través de distintos medios de comunicación, pero continuarán los trabajos desde casa.

“Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex”, escribió Villalobos.

A través de la misma publicación, recibió varios mensajes de pronta recuperación de otros actores políticos, de periodistas, de comunicadores, empresarios y adeptos al gobierno de la Cuarta Transformación.

“Un abrazo y una pronta recuperación querido Secretario”, escribió Martha Barcena, embajadora de México ante los Estados Unidos de América.

Villalobos tiene más de más de 40 años de trayectoria en los rubros de la Agronomía, Economía Agrícola y Ciencias Ambientales.

De acuerdo con su currículum en la página oficial del gobierno de México, es ingeniero Agrónomo Fitotecnista por la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) y Maestro en Ciencias en Genética Vegetal por el Colegio de Postgraduados de Chapingo. Además, cuenta con un doctorado en Morfogénesis Vegetal por la Universidad de Alberta, Canadá.

Por dos periodos consecutivos (cada uno de cuatro años) fue Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), siendo el primer mexicano en ostentar ese cargo internacional, con sede en Costa Rica.

Se ha desempeñado también como funcionario de alto nivel para el Gobierno de México. Ha sido Subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), Subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Coordinador General de Asuntos Internacionales en la misma dependencia.

Ha sido Oficial Principal en Biotecnología de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia y director del Programa de Mejoramiento de Cultivos Tropicales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica.

Como investigador y docente, sus contribuciones en los campos de la biotecnología, producción vegetal, y conservación de los recursos genéticos y naturales, le valieron el nombramiento de miembro de la

(desde 2004).

Por otra parte, es también doctor Honoris Causa del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Costa Rica (2004); Doctor Honoris Causa de la Universidad de Asunción, Paraguay (2013) y condecorado con Honor al Mérito, “Espiga Dorada” del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias de Bolivia–CIAB, La Paz, Bolivia (2015).

Además, destacan sus contribuciones como profesor ad honórem del Colegio de Postgraduados, donde impartió clases en el nivel de postgrado. Fue director de la Unidad Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV – IPN), organismo en el que también se desempeñó como docente.

A nivel internacional dictó cátedra en el CATIE y cursos especializados en Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Austria, Jordania e Irán. Ha sido miembro del grupo asesor de alto nivel del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México y del Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos (UC-MEXUS).