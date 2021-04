Aparte de los ya conocidos como son los documentos comerciales y las distintas correspondencias, existen otros proyectos que también pueden realizar las empresas de traducciones. Por nombrar un caso, las productoras de cine suelen contactar a traductores o agencias de traducciones para traducir guiones y libretos de sus películas. Ahora bien, al efectuar este trabajo aplica una serie de consideraciones que no son comunes a todas las traducciones. Para empezar, la traducción suele ser mucho más larga que el documento inicial, lo cual implica adaptar el texto traducido al espacio libre del guion. En ocasiones lo escrito en el nuevo idioma no cabe en donde se encontraba el contenido del idioma fuente, trayendo como consecuencia que se deba editar el trabajo realizado. Por otra parte, en el tema de los videos en general, los subtítulos son traducciones que conllevan requerimientos profesionales, para que las líneas se muestren al mismo tiempo que las dice la persona del video. En pocas palabras, hay que sincronizar todo de forma minuciosa. A su vez, el contenido puede dirigirse a una audiencia en específico de cierta región, lo que quiere decir que algunos chistes o comentarios quizás no apliquen cuando se leen en el idioma destino, de manera que el profesional debe usar su ingenio para solventar ese inconveniente.

Colaboraciones con profesionales de otras áreas

Aunque en la gran mayoría de los casos una empresa de traduccion profesional es capaz de manejar una gran carga laboral de forma autónoma, hay situaciones en las que deben contactar a especialistas de diversas profesiones. Tal es el caso de las narraciones en otros idiomas. Para poder llevarlas a cabo, primero hay que traducirlas y después toca narrar la traducción. En vista de esta logística, una compañía podría hacerse cargo de traducir todo y luego un locutor o narrador debería narrar el texto. Como se puede apreciar, es una labor en conjunto que podría demorar mientras ambas partes se ponen de acuerdo y se envían el contenido de su labor, aparte de las modificaciones que puedan surgir. Es posible que una empresa tenga la capacidad de llevar a cabo toda la asignación, pero no es tan frecuente, puesto que necesitarían contar con empleados de dos perfiles profesionales diferentes (traductores y especialistas de la narración).

La localización en la traducción

Un servicio adicional de las traducciones es la localización, que tiene que ver con editar lo traducido a una localidad determinada. Esta labor se puede notar al leer los títulos de las películas, las adaptaciones de jingles comerciales y los nombres de marcas o productos. El objetivo es que el contenido no parezca una traducción, sino que dé la impresión de ser una creación local. En otras palabras, que los habitantes de un territorio perciban que la película o el jingle se hizo de manera nativa en el idioma que lo están viendo, y no se den cuenta de que se elaboró en otro país y solo están viendo la traducción. Por este motivo, se hace énfasis en que al traducir, se haga un trabajo de calidad.