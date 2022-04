CIUDAD DE MÉXICO, 10 de abril.— Dirigentes del PAN y del PRD declararon que la consulta por la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador fue un rotundo fracaso y un tiradero de dinero.

“Esta consulta es un fracaso monumental. A la gente no le interesó este proceso narcisista”, enfatizó Ángel Ávila, representa del PRD ante el consejo general del INE.

Por su parte, Marko Cortés, presidente del PAN, cuestionó la utilidad de este proceso.

“De qué sirvió tirar a la basura $1,700 millones de pesos en la desairada revocación de manteado. ¿Cuántas medicinas pudieron comprarse? ¿Cuántas estancias infantiles pudieron abrirse? ¿Cuántos empleos pudieron haberse generado”, dijo en un video a través de sus redes sociales.

Durante una de sus intervenciones ante el consejo general del INE, Angel Avila se preguntó: ¿en dónde están los 30 millones de votos del presidente?.

“Después de no bajar los precios de las gasolinas y de que no haya logrado disminuir la violencia, a la gente no le interesó este proceso narcisista de López Obrador”, indicó.

Advirtió que lo hice será la continuación del acoso en contra del INE por parte del Presidente y de su partido, Morena.

“Hay que poner la mirada en el futuro, que será la campaña por la captura del INE. Lo estamos advirtiendo, la revocación de mandato es solo una etapa del verdadero objetivo que es controlar el proceso electoral del 2024”, subrayó.

“Por eso han amanezado a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral de de removerlos, porque su objetivo controlar el árbitro electoral”, indicó.

“Mañana el Presidente cantará un triunfo con los poquitos votos que obtuvo y anunciara que el INE requiere drástico cambio de estructura”, agregó.

Por su parte, Marko Cortés cuestionó la procedencia de los millones de pesos que se destinaron para la “promoción ilegal” del proceso de revocación.

“De qué sirvió a la gente tanto dinero tirado y dónde quedó la austeridad que tanto prometían. Se quedaron muy lejos de los votos del 2018, a pesar de que usaron todo el aparato del gobierno federal, hasta aviones de la Guardia Nacional”, subrayó.