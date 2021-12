CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó con seis votos a favor y cinco en contra posponer de forma temporal el desarrollo de la consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión del INE se toma entre fuertes críticas de Morena que “repudió” la decisión, pero ésta tuvo el respaldo de la mayoría de los partidos opositores.

La resolución aprobada determinó “posponer de forma temporal el desarrollo del proceso a partir de las etapas subsecuentes a la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y la entrega del informe que contenga el resultado de la verificación de las firmas de apoyo”.

Al justificar la determinación, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova sostuvo que “ante este déficit de dos mil 327 millones de pesos, y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas establecidas en la ley, hoy se propone a este Consejo un Proyecto de Acuerdo para la posposición de algunas, y en esto quiero ser categórico, no se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General”.

Córdova señaló que debe quedar claro que “no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana” a fin de que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el proceso

Casi de inmediato el representante de Morena, Mario Llergo recrimino la pretensión de suspender la organización por parte del INE organismo que, dijo, “ha hecho todo lo posible torcer la ley e intentar , por todos los medios, hacer tropezar el ejercicio de Revocación de Mandato dictado por la Constitución”. Censuró los amagos a la Cámara de Diputados y la Corte “para que atiendan y solventen sus caprichos” escudándose en la falta del presupuesto, por lo que demandó al INE no cancelar este ejercicio histórico de participación ciudadana.

Mas adelante, su correligionario, César Hernández, secundó las descalificaciones al INE pero abrió una puerta señalando que, aún es es posible ajustar el presupuesto del INE “privilegiemos el diálogo por supuesto que podríamos buscar estas alternativas pero dejemos que sea escuchada la voz del pueblo”.

También puede interesarte: Cancún se promueve en ciudades hermanas de México y el extranjero

Más allá de las posturas encontradas entre las representaciones partidistas y partió por la mitad la postura de los consejeros, por lo que el acuerdo pudo sacarse adelante por un sólo voto. La Consejera Karla Humprhey consideró inviable asumir que se puede detener la organización aun cuando no se puede desconocer la magnitud del recorte de 4 mil 800 millones de pesos, sin embargo, es necesario que el INE agote todas posibilidades de ahorro, eliminando incluso algunas tareas que no son constitucionalmente como el conteo rápido, reducir el número de funcionarios de casilla, entre otros.

El acuerdo polarizó a los consejeros, pues en contraste Ciro Murayama demandó que “no nos pidan que hagamos remedios de procedimientos, porque aquí cumplimos la Constitución no caprichos del gobierno en turno”. Añadió que este acuerdo pretende alcanzar una salida jurídica ante la insuficiencia presupuestal, “Si nos dice que con recursos hay que hacer proceso aunque no se cumplen estándares, a nadie nos gusta pero con orden judicial no quedará de otra.”.

Más tarde, Córdova retomó la postura del morenista Hernández explicando los alcances del acuerdo que pretende “obtener una solución jurídica a esta situación. Queda claro que con los recursos que tiene el INE no se puede hacer la revocación de mandato como lo pide la ley. Déjenme decir lo que deseo que ocurra, que implicaría que ni siquiera tuviéramos que esperar a la respuesta de la Corte”.

Reconoció la apertura de Hernández para abrir la puerta a revisar el presupuesto ofreciendo que frente a una ampliación de recursos por parte de la Cámara de Diputados, el INE revisaría mayores ajustes a su gasto. “No es sencillo pero demostraría voluntad de acercamiento, incluso con una instrucción presidencial puede instruir que nos genere las ministraciones necesarias.

Entre los consejeros, Dania Ravel, Claudia Zavala, José Roberto Ruiz Saldaña se pronunciaron a favor del acuerdo, con base en que el INE no puede emprender las siguientes tareas, fundamentalmente la capacitación de funcionarios de casillas, sin los recursos garantizados para asumir el gasto, porque se podría incurrir en responsabilidades como funcionarios. Subrayar la absoluta insuficiencia de recursos con los que cuenta el INE para seguir adelante

En contraste, los consejeros, Adriana Favela, Norma de la Cruz, Uuc Kib Espadas y Maetin Faz se pronunciaron porque el INE continúe con los preparativos, revise la posibilidad de mayores ajustes en sus gastos y elimine algunas tareas.

Entre los partidos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, respaldaron el acuerdo propuesto ante el “embate” y la pretensión de asfixiar presupuestalmente al INE para llevar a cabo un ejercicio que solo ha sido de interés de Morena y de la Presidencia de la República.

Sin embargo, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín aseveró que reconociendo el embate en contra del INE la respuesta del organismo no puede ser “ponerse los guanets”y dar un portazo, sino buscar alternativas y esperar a que la Corte.- Información tomada de La Jornada