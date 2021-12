CIUDAD DE MÉXICO, 6 de diciembre.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que no existe el reporte referido por El Universal sobre la supuesta riqueza del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

En su edición del lunes el diario publicó un texto en el que señala que existe una investigación en curso de la UIF sobre la fortuna del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El texto firmado por los periodistas Francisco Reséndiz y Diana Lastiri afirma que hay un reporte elaborado por la UIF que documenta que, entre 2013 y 2021, el fiscal obtuvo recursos que le permitieron gastar 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo, realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España, así como manejar montos millonarios en cheques y dinero en efectivo.

“La nota publicada el día de hoy 6 de diciembre de 2021, en el periódico ‘El Universal’, firmada por Francisco Reséndiz y Diana Lastiri, sobre un supuesto reporte de ‘investigación’ que involucraría al C. Alejandro Gertz Manero, es completamente falsa. El supuesto ‘informe’ no existe”, sostuvo la SHCP a través de una tarjeta informativa difundida la tarde del lunes.

El diario destacó en su texto titulado ‘UIF investiga riqueza del fiscal Gertz Manero’ que entre 2014 y 2015 el titular de la FGR compró 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399 pesos, “en su mayoría Mercedes-Benz y destaca un Rolls-Royce”, en su mayor parte mediante transferencias bancarias.

Además, se da cuenta de varias transferencias bancarias, 75 de ellas a Mercedes Gertz, en una cuenta estadounidense bajo el concepto de “abonos para gastos”.

Otra información que destaca el texto periodístico es que en 2013, el ahora fiscal recibió 4 millones de dólares en una cuenta del Bank of America y 37 mil 858 dólares por parte de la Universidad de las Américas A.C.

El reporte también señala que Gertz Manero no ha permitido la difusión pública de su declaración patrimonial ni ha hecho público si tiene conflictos de interés.- Información tomada de Aristegui Noticias