El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, explicó que el alcance de la resolución tomada el pasado jueves con respecto a la consulta para enjuiciar a expresidentes de la República no obliga a la fiscalía ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, pues está más encaminada a crear comisiones de la verdad que procesos judiciales.

También, respecto a las críticas de haberle dado la razón al Presidente, el ministro señaló en entrevista radiofónica que si no le hubieran dado la razón también habrían generado polémica, pero en otro sector.

Mientras, la SCJN notificó al Senado su resolución respecto a la constitucionalidad de la solicitud de consulta popular, decisión que generó ayer reacciones de beneplácito, como la del mismo Titular del Ejecutivo federal, así como críticas de otro sector.

Por ejemplo, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) consideró que la Suprema Corte decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad, en tanto que el expresidente Vicente Fox dijo que la resolución es una “vergüenza” para su presidente Arturo Zaldívar.

Hasta el momento, de los cinco expresidentes cuyos nombres aparecían en la pregunta inicial formulada por el Poder Ejecutivo para consultar si podían ser sujetos a juicio, solamente Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos expanistas, se han pronunciado.

En defensa de la Corte

Por la mañana, durante el noticiario radiofónico de Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, salió al paso de los cuestionamientos sobre la decisión tomada por el tribunal.

“La consulta no podrá obligar, en modo alguno, ni al fiscal General de la República ni al Poder Judicial de la Federación; los sistemas de procuración e impartición de justicia no son sujetos a consulta, porque se tiene que realizar lo que manda la ley, con independencia de la opinión pública”, aseguró.

“Sí pueden obligar al Legislativo y al Ejecutivo a llevar a cabo, en su caso, acciones pertinentes que vayan dirigidas a esclarecer decisiones políticas del pasado por actores políticos, por ejemplo comisiones de la verdad o algún tipo de procedimiento para esclarecer lo que sucedió en el pasado reciente en nuestro país, encaminado a garantizar derechos de víctimas y justicia en un sentido muy amplio”, afirmó.

Agregó que la consulta no tiene nada que ver con los procedimientos ministeriales ni judiciales que estén en trámite o que puedan presentarse.

Respecto a la pregunta con la que se busca recabar la opinión de los ciudadanos, dijo que ésta no habla de juzgar, sino de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas; afirmó que no fue sencillo redactar una pregunta que cuidara todos los elementos que marca la ley y que fuera conscientemente genérica.

Explicó que él habló primero ayer por la trascendencia política del caso y no para dar línea a los otros ministros, porque cada uno se expresó con libertad; señaló que la independencia de la Corte no depende de si le da la razón o no al Presidente.

“Hubo avance, pero es muy genérica”

También por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la SCJN, aunque consideró que la pregunta que se definió es muy genérica y poco clara.

“La noticia importante es que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional para decidir si se inician procesos, garantizando derechos humanos, contra los expresidentes de México”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario dijo que la Corte cambió la pregunta, pero se va a ir descifrando, “porque es un poco genérica, al final es sí o no, y ya la gente la irá interpretando”.

Aseguró que no presionó a la SCJN para que aprobara la solicitud y señaló que es una exageración que se considere que con esta decisión del máximo tribunal se nota que el Ejecutivo es el “poder de poderes”.

Por otro lado, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), informó que se recibió la notificación de la constitucionalidad de la consulta popular que el jueves votó la Corte.

Indicó que el próximo martes 6 de octubre la resolución de los ministros será publicada en la Gaceta del Senado, dará cuenta al pleno de la notificación recibida, y turnará el asunto a las comisiones de Gobernación y Justicia para su dictamen.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila (Morena), afirmó que la mayoría propone que el Senado resuelva el tema la próxima semana y lo envíe a la Cámara de Diputados, como corresponde.