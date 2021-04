El secretario de Bienestar, Javier May, denunció en redes sociales que se ha orquestado una campaña de falsedades en contra del programa “Sembrando Vida”.

El funcionario colocó unas capturas de pantalla de las cuentas de Claudio X. González y de Gabriel Quadri, donde se muestran fotografías de zonas deforestadas, y atribuyen esta situación al programa del gobierno federal.

May Rodríguez escribió en su cuenta: “Por la veda electoral, en estos momentos no podemos detallar los beneficios ambientales para el país y los alcances de Sembrando Vida. Pero el pueblo debe saber que se acaba de activar una campaña de falsedades contra el programa, por lo que pedimos que no se dejen engañar”.

También señala que la campaña está encabezada por Claudio X., del cual destaca, busca sacar raja electoral en beneficio de sus aliados políticos.

Señala que dentro del programa no hay quema de predios, y que los campesinos conocen las reglas de operación de “Sembrando Vida”.