El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña contra la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, debido a su trabajo como presidenta municipal en Texcoco y su posterior candidatura para la gubernatura del Estado de México.

Esto, luego de que el Tribunal Electoral Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara que como presidenta municipal de Texcoco Gómez Álvarez generó un esquema de retenciones salariales aplicadas a los empleados de ese municipio con el objetivo de beneficiar a Morena.

Al finalizar la conferencia mañanera y sin pregunta de por medio, el mandatario expresó su “absoluta confianza” a la funcionaria que está recibiendo ataques “con toda una intencionalidad política detrás”, incluyendo al Tribunal Electoral.

“La acusación que le hacen es que cuando fue presidenta trabajadores del ayuntamiento aportaron recursos para el movimiento, entonces la acusan a ella de haberlos obligado y de haberse quedado con el dinero. Entonces esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo, me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del gobierno federal”, dijo.

Aseguró que la denuncia sobre los diezmos se presentó cuando Gómez Álvarez fue candidata a gobernar el Estado de México y en ese entonces, según el Presidente, “no tuvo efecto”. Sin embargo, ahora que ya se acercan nuevamente las elecciones volvieron a sacar el tema y se sancionó a Morena.

“Hay una campaña en su contar muy injusta y para que se tenga los antecedentes, esa denuncia contra la maestra, esa denuncia se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México y no tuvo efecto, pero ahora, no sé si es porque ya vienen las elecciones, vuelven con lo mismo”, explicó.

Por tanto, el jefe del Ejecutivo federal aprovechó para reconocer la carrera política de Delfina Gómez, quien dijo logró triunfar en Texcoco aún cuando estaba vigente el periodo neoliberal.

En este sentido, el Presidente aseguró que respeta la opinión de todos los actores políticos, pero pidió analizar que la secretaria de Educación no se ha enriquecido y sigue viviendo en la misma casa que tenía antes de ser funcionaria. “Se me hace muy injusto el que se ataque de esa manera a la maestra, no es honesto”.