Álvaro Cázares García, profesor en Michoacán y secretario de trabajos y conflictos del nivel preescolar del ala magisterial Poder de Base, denunció a través de un video, en el que prendió fuego a más de un millón de pesos, que presuntamente lo quiso sobornar su líder, Benjamín Hernández Gutiérrez a cambio de su silencio.

¿Por qué es importante? El profesor aseguró que es sabido por el bloque magisterial que ha sido un defensor de los derechos de los trabajadores de la educación, por lo que el liderazgo estatal, lo quiso acallar con dicha cantidad a cambio de que acceda a actos de corrupción.

“Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años… Aunque mi vida peligre, no me importan los compañeros. Me mandaron a mí a hacer una función y voy a defender a mis compañeros del estado”, dijo para posteriormente quemar el dinero en una cubeta.