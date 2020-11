El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconocía que sobornos entregados por Odebrecht pudieron haberse usado para financiar campañas en su contra durante el proceso electoral de 2012, como consta en la ampliación de la declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por lo que pidió esperar a que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelva, pero aclaró que si se llega a procesar a algún expresidente no será por alguna denuncia presentada por su gobierno.

Este viernes EL UNIVERSAL informó que al ampliar su denuncia ante la FGR, Emilio Lozoya acusó al expresidente Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray Caso de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012, a fin de pagar estrategias para golpear al entonces candidato y ahora Presidente de la República.

“Toda la denuncia que el señor Lozoya presentó, porque aceptó colaborar con la fiscalía, que ha venido ampliando, se está haciendo la indagatoria y está llamando a comparecer a presuntos involucrados, y es la fiscalía la que tiene que proceder como corresponde de un auténtico Estado de derecho. Vamos a esperar a que la fiscalía termine de integrar todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos decidan.

“Ahora se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía, pues tampoco se tenían esos datos, son hechos nuevos, es una ampliación, según la nota del periódico, de la declaración del señor Lozoya. A esperar a que la fiscalía resuelva, eso es lo que recomiendo”.

En conferencia, el Ejecutivo federal señaló que no hay ninguna persecución en contra del expresidente Peña Nieto y que su gobierno no persigue a los exmandatarios, puesto que el próximo año se realizará la consulta popular para decidir si se les juzga o no por actos de corrupción.

“¿Conoce si hay alguna investigación en contra del expresidente Peña Nieto?”, se le pregunto al Mandatario.

“No, no tengo más información, sólo lo que sale en los medios”, contestó.

Dijo que a pesar de que él promueve la consulta ciudadana que se realizará para decidir si se juzga o no a los expresidentes, si la FGR decide realizar acciones en contra de un exmandatario él no puede detener ningún proceso.

En el salón Tesorería, el Titular del Ejecutivo dijo que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia en contra de los últimos cinco expresidentes del país.