En Facebook, una publicación menciona que las personas que no estén afiliadas a ningún servicio médico público deben tramitar su Carnet de Salud para recibir atención médica en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ya que es un requisito obligatorio para acceder a estos servicios.

El Sabueso contactó al INSABI para conocer su postura acerca de está publicación. El Instituto confirmó que no compartieron esta publicación, y aclararon que se trata de información falsa.

“A partir de hoy si no perteneces a ninguna institución de Salud como IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, u otra, ya puedes bajar tu CARNET DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI) a través de la siguiente pagina: https://carnet.insabi.gob.mx/ , con él recibirás atención en cualquier unidad médica de la Secretaría de Salud. Requisito Necesario para Recibir la Atención Médica. Un Carnet por cada Miembro de la Familia (sic)”, se lee en la publicación de redes sociales.

Asimismo, la imagen que acompaña la publicación cuenta con los logos de la Secretaría de Salud Federal y del INSABI. Esta imagen describe el proceso para descargar el carnet, así como los documentos que se deben presentar para ser acreedor del servicio de salud.

“Una vez terminado el trámite digital deberás de acudir a tu centro de salud más cercano con el original y copia, junto con una copia de tu INE, CURP y con esto podrás recibir atención médica gratuita”, dice la imagen.

No es necesario el Carnet de Salud para recibir atención médica

A través de redes sociales, el INSABI también negó que las personas sin seguridad social deban de contar con el Carnet de Salud para el Bienestar para recibir atención médica gratuita, y aseguró que el servicio de salud se brinda de forma directa a la población.

“Las personas que no cuentan con seguridad social no necesitan un carnet para que reciban servicios de salud gratuitos. El INSABI no trabaja mediante afiliaciones, la atención médica se otorga de manera directa a la población sin derechohabiencia, a través de los servicios estatales de salud”, menciona el Instituto.

#INSABI Informa ⚠️ Es FALSO que es necesario contar con el Carnet de Salud para el Bienestar para que una persona sin seguridad social reciba atención médica ⚠️ 📞 Más información: 800 76 78 527 pic.twitter.com/q5Kurkvr3h — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_mx) July 1, 2022

Por otro lado, el INSABI aclaró que el Carnet de Salud para el Bienestar forma parte de un sistema donde se revisa el CURP de las personas, para conocer si es derechohabiente de alguna institución pública de salud.

El 19 de febrero de 2022, la institución indicó que este documento facilitará el acceso de las personas para recibir atención médica gratuita. Esto evitará que tengan que entregar cartas de no derechohabientes. El carnet cuenta con un Código QR, por lo que no hay necesidad de llevarlo impreso.

“El Carnet de Salud para el Bienestar se puede obtener en el sitio web. El primer paso es ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona interesada. Una vez que el sistema valida que la persona no es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se obtiene el Carnet de Salud para el Bienestar de manera digital”, explicó el INSABI.

El titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del INSABI, Raúl Peña Viveros, reafirmó que la ausencia del carnet no será impedimento para que las personas reciban la atención médica gratuita.

El Instituto tiene habilitado el número 800 76 78 527 para solicitar más información acerca de este tema. Mientras que los números de la Secretaría de la Función Pública 800 11 28 700 y del Centro de Atención Ciudadana del INSABI 800 76 78 527 son para denunciar cobros indebidos o negación de medicamentos en los centros de salud.

En conclusión, es falso que las personas necesiten el Carnet de Salud para el Bienestar para acceder a los servicios de salud del INSABI. Este documento busca facilitar el acceso a este servicio.

