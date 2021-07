El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició su informe por los tres años del triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia de la República, en el cual destacó los logros que su gobierno ha tenido a lo largo de este tiempo. Inició haciendo un reconocimiento a trabajadores de la salud por su labor desempeñada durante la actual pandemia de Covid_19.

“Que no se olvide la actitud responsable de muchos mexicanos que se han cuidado, que no se borre de la memoria la forma en la que se cuidó en la familia a los adultos mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas. Expresemos nuestra gratitud a los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que ayudaron a otros”, destacó.

Ve la transmisión del informe EN VIVO

“Hemos hecho todo lo que es humanamente posible, es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo,” destacó el presidente; “que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas. No titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia. En 15 meses el presupuesto de la salud se ha incrementado (…) se equiparon hospitales, se contrató a más de 70 mil trabajadores de la salud, se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera,” refirió López obrador.

El presidente destacó que nuestro país no se encuentre entre los primeros lugares por muertes de Covid en el mundo: “En estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares de mortalidad de Covid.”