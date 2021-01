El médico Diego Araiza Garaygordobil fue como destituido por la Sociedad Europea de Cardiología como uno de sus representantes y embajadores, luego de los polémicos comentarios que hizo para provocar una trombosis al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El cardiólogo publicó en sus redes sociales un mensaje que provocó polémica, luego de que sugiriera paso a paso cómo provocar una trombosis al mandatario, quien actualmente está contagiado de coronavirus Covid-19.

El mensaje de Araiza Garaygordobil causó una oleada de comentarios de indignación, que incluso llevó a la cancelación momentánea de la cuenta en Twitter, aunque luego le fue devuelta, el cardiólogo decidió darla de baja.

La Sociedad Europea de Cardiología anunció desde redes sociales que no respalda la lamentable publicación. “Diego Araiza se ha disculpado públicamente y ya no será embajador de la sociedad, ya que su mensaje infringía las pautas de las redes sociales de la ESC”, se indicó en un mensaje.

.@escardio does not endorse the unfortunate personal post by one of its social media ambassadors. Diego Araiza has publicly apologised and will no longer be an ambassador for the society, as his message infringed ESC social media guidelines.

— European Society of Cardiology (@escardio) January 27, 2021