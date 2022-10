Aguascalientes, 19 de octubre 2022.- En septiembre pasado fue denunciado, pero no fue sino hasta después de un mes que un maestro fue detenido acusado de abuso sexual en contra de una niña de 3 años al interior de un kínder. Se trata de un profesor de Educación Física. La directora del preescolar también fue removida por negligente y omisión.

Los hechos se registraron dentro del Jardín de Niños Felipe Pescador. Y durante más de un mes la familia no recibió respuesta de las autoridades del plantel; por el contrario, la mamá de la víctima denunció que la directora del kinder le recomendó no denunciar, ya que no “iba a proceder”.

“La directora me dijo que ‘esto hay que tomarlo bajita la mano porque los papás se van a alarmar’”, acusó la madre de la víctima, por lo que denuncia a las autoridades del centro educativo de complicidad, dada la omisión y resguardo del docente señalado.

“Yo saqué a mis niños del kínder y ella (la directora) pensó que ya se me había olvidado, pero llegaré hasta donde tenga que llegar, yo me porté accesible y ellas dicen que no pasó nada, a qué tienen miedo, no es la primera vez que se le acusa de algo”, aseguró la madre de la víctima.

Finalmente, la afectada reiteró su exigencia de destituir a la directora del plantel de manera definitiva, quien lleva más de 20 años en dicho cargo y a decir de los manifestantes mantiene en completo descuido y con pocas condiciones de seguridad a los estudiantes.

La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, fue la que confirmó la detención del maestro, además de subrayar que la pena mínima para este crimen es de 15 años de prisión.

Anuncia Gobernadora de Aguascalientes , Tere Jiménez que fue detenido el maestro señalado de presunto abuso sexual a una menor de 3 años de edad al interior de un kinder.

Según las indagatorias, en un principio los principales sospechosos del delito de abuso sexual en contra de la alumna de tres años eran un intendente y un fotógrafo, sin embargo, las investigaciones determinaron que el presunto responsable es el maestro.

Desde la semana pasada, familiares de la menor realizan una serie de manifestaciones afuera del kínder para exigir justicia y fue, luego de la presión que ejerció la familia, que la gobernadora de Aguascalientes salió este martes para informar que el responsable ya estaba preso.

Así se vivió la manifestación de esta mañana en el kinder de Felipe Pescador, lugar en el que abusaron sexualmente de una niña de 6 años #Aguascalientes