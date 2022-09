CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre.— El senador Ricardo Monreal Avila se quejó hoy que Morena ganado 22 gubernaturas, pero sus militantes y fundadores no son considerados para ocupar cargos dentro de los gobiernos.

“Morena ha logrado triunfar electoralmente en 22 estados; antier rindió protesta Mara Lezama en Quintana Roo. Nuestro movimiento gana elecciones, pero no accede a la función pública”, señala en un tuit.

“Fundadoras, fundadores y militantes no son considerados para responsabilidades administrativas”, agrega el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.

El jueves pasado, cuando dio a conocer a los integrantes de su gabinete legal, la gobernadora Mara Lezama dijo que en los siguientes días hará más nombramientos y aseguró que en estos “también están considerados los morenos”.

En Quintana Roo hay cinco ayuntamientos con presidentes municipales siglados por Morena: Cozumel, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco.

En el Senado Monreal Avila da cobijo político a la senadora con licencia por Quintana Roo Marybel Villegas Canché, quien aspiraba a formar parte del gabinete de Mara Lezama, pero al final la misma legisladora anunció que había llegado a un acuerdo “favorable para Quintana Roo” y trabajar de manera coordinada con la nueva administración estatal.