CIUDAD DE MÉXICO, 28 de diciembre.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la colecta de 10 millones de firmas para la consulta de revocación de mandato, rebasando la cantidad establecida por la ley.

“Tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica, ya se reunieron 10 millones de firmas, se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le va a corresponder a los del INE, revisar que sean firmas auténticas, separarlas, desecharlas, esto que significa que la gente quiere participar”, aseguró.

Remarcó que en caso de que la participación no llegue al 40 por ciento mínimo para que la consulta pueda ser vinculatoria, él respetará la decisión de la gente y tomará las acciones correspondientes.

“En mi caso, aunque no se llegue, y hay que modificar eso, si la gente dice que me vaya, me voy”, sostuvo.

También hizo un llamado para que la gente salga a votar el 10 de abril del 2022 y así cumplir con los requisitos plasmados por la ley.

“La ley establece que debe de participar el 40 por ciento de todos los ciudadanos para que tenga carácter vinculatorio, para que aplique, si el 22 por ciento dice que se vaya el presidente y 19 dice que se quede pues se tiene que ir”, afirmó.

Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJN) y el Poder Judicial aún no revelan la resolución sobre la postergación de la consulta determinada por el Consejo General del INE.- Información tomada de El Financiero.