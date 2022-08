Madre de dos niños, Abigail murió bajo custodia policial en Salina Cruz, Oaxaca, después de ser detenida por un conflicto familiar en la vía pública. La policía asegura que se suicidó. Sus familiares acusan a los agentes de asesinarla. La Fiscalía definirá en las próximas horas qué delito se cometió.

Ciudad de México, 22 de agosto 2022.– “Soy la mamá de su hijo. Yo no estoy agrediendo”, dice la mujer, agarrada del cuello de un hombre, en una avenida de Salina Cruz, en Oaxaca. Una policía intenta retirarla, pero ella se mantiene sobre el hombre, primero con sus piernas, luego con sus manos sobre su camiseta.

Abigail Hay Urrutia, de 30 años, es entonces obligada a subir, con ayuda del hombre al que tiene agarrada –su presunta expareja– a la parte posterior de la camioneta policial que está preparada para llevársela. La agente no puede separarla del hombre. Entonces, un policía, el que graba, le dice: “Súbete. No, no te van a detener. Es ella nada más, para que allá la ayude otra compañera”, le indica.

Momentos antes de la detención de #Abigail por policías de #SalinaCruz, #Oaxaca por “agresiones” a su pareja. NO se encontraba en estado de ebriedad y se desconoce porque murió en la cárcel municipal supuestamente ahorcada con su ropa interior. Familiares denuncian #Feminicidio pic.twitter.com/SdmzGgXgms — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) August 22, 2022

Todos ellos suben a la camioneta. Abigail será llevada a los separos de Salina Cruz. Ahí, unas horas después, el pasado viernes 19 de agosto, será reportada muerta bajo custodia policial.

VERSIONES ENCONTRADAS

La policía reportó el caso como un suicidio. Afirman que Abigail se quitó la vida. Su familia llevó el caso a redes sociales y, este domingo, organizó una marcha para protestar. Su padre y sus hermanas son contundentes: fue la policía.

En la marcha, los familiares acusaron a los oficiales de “creerse amos de Salina Cruz” frente a las mismas instalaciones donde un par de días antes había muerto Abigail. La entrada del sitio fue resguardada por agentes con escudos..

El fin de semana, el padre de Abigail acusó directamente a la policía y descartó la posible agresión de su expareja. “YO José Luis Hay y Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, solo quiero justicia , porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones , pero no lo creí, por un momento entre en shock, pero cuando reaccioné me cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para hecharle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”, escribió José Luis Hay Hay en Facebook.

Este lunes, el padre actualizó su estado en la red social: “Por medio del presente comunico a amigos, familiares que no se va llevar acabo el sepelio de mi hija Abigail Hay Urrutia el día hoy ya que las autoridades no me han informado absolutamente nada. El hecho es que mi hija está muerta, dos menores se quedaron huérfanos, no hay ningún detenido, no me dan la necropsia”, indicó.

El caso cimbro a la sociedad oaxaqueña y mexicana. En los últimos meses, varios casos como el de Debanhi Escobar en Nuevo León –desaparecida y hallada días después en una cisterna de un motel– y el de Luz Raquel –quemada viva en un parque de Jalisco– han resaltado por lo brutal de los detalles pero también por la falta de respuestas de las autoridades.

María Elena Ríos Ortiz, activista y saxofonista que fue atacada con ácido en 2019, cuestionó a las autoridades oaxaqueñas por el caso de Abigail. “Arturo Peimbert, exigimos claridad y justicia”, escribió en redes sociales en referencia al Fiscal de Oaxaca. “Alejandro Murat, ¿no todo en orden?”, añadió, refiriéndose al Gobernador.

“HUBO DELITO”, ASEGURA FISCAL; ACEPTA CARENCIAS

Este lunes, el Fiscal Peimbert se refirió al caso en entrevista con medios. “Es un caso que nos da la obligación y oportunidad de saber qué es lo que no se está cumpliendo, cuáles son los estándares municipales para salvaguardar a las personas”, dijo.

“Lo que se sabe es que fue una detención por un problema familiar que se desarrollaba en vía pública. Después los llevan a los separos y ahí aparece muerta con características de supuesto suicidio, el cual se investiga. Evidentemente sí hay un delito, pero tenemos que calificar qué tipo de delito es”, explicó.

“Tenemos que agotar los mecanismos científicos para delimitar la responsabilidad de los involucrados”, añadió. “La investigación abarca todas las líneas posibles”, respondió cuando fue cuestionado sobre si los policías serían investigados.

“Desafortunadamente Salina Cruz y muchos municipios carecen del cumplimiento de protocolos para tener en buen resguardo a las personas que detienen, pero no podemos anticipar vísperas, en las próximas horas se resolverá la situación jurídica. La forense se está completando”, explicó Peimbert.

El organismo autónomo señaló que las policías municipales en la entidad enfrentan una crisis estructural, pues reiteradamente ocurren hechos en los cuales se pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas, lo que resulta alarmante. — Derechos Humanos Oax (@DDHPO) August 21, 2022

Por otra parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación por la muerte de Abigail. “A través del expediente DDHPO/1271/(21)/OAX/2022 requirió informes a la autoridad municipal sobre lo ocurrido. Mientras que pidió a la Fiscalía de Oaxaca iniciar una investigación con perspectiva de género”, señaló en sus redes sociales.

“El organismo autónomo señaló que las policías municipales en la entidad enfrentan una crisis estructural, pues reiteradamente ocurren hechos en los cuales se pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas, lo que resulta alarmante”, agregó.

El caso de Abigail no es el único. Apenas en junio de 2021, Beatriz Hernández, una médica, murió cuando se encontraba en custodia de la policía municipal de Progreso, Hidalgo. Los agentes aseguraron que se había suicidado, pero en redes sociales emergieron videos del abuso policial al que fue sometida. Las autoridades detuvieron a siete policías por feminicidio.