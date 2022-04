Al día siguiente de que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció una campaña a nivel nacional para exhibir a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada federal del PAN, Maryjose Gamboa, denunció que fue víctima de un asalto esta mañana.

La legisladora panista dijo que es víctima de esta campaña de Morena y responsabilizó a la dirigencia de ese partido de ataques que pueda sufrir junto con su familia.

A través de un video, la diputada Gamboa narró que esta mañana tras salir de un hotel ubicado sobre la avenida Reforma, en la Ciudad de México, cuando se dirigía a la Cámara de Diputados, junto con su esposo sufrieron el asalto.

Aseguró que se trató de un acto premeditado, y señaló a los simpatizantes de Morena como los responsables, derivado de los discursos de odio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora albiazul fue una de las diputadas que este domingo votó en contra de la reforma eléctrica.

Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente. No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos! pic.twitter.com/icYOgqt9NF — Maryjose Gamboa (@maryjosegamboa) April 19, 2022

“Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron el vehículo en el que me transportaba y me robaron. Esto estaba planeado y es una prueba del rencor que siembra el Gobierno de Morena todos los días contra quienes pensamos diferente. Pero no me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos!”, escribió en su cuenta de Facebook.

El líder de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, entrevistado en el marco de la feria veracruzana que organizó, dijo que ya se atendió a la diputada Gamboa y se dará ayuda a través del área jurídica de la Cámara de Diputados.

Ayer el líder de Morena, Mario Delgado, anunció la campaña a nivel nacional para exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.

“Queremos que la gente vea las caras, los nombres, los rostros de los traidores para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, a nuestros hijos, nietos, quienes deshonraron tantos siglos de historia como nación”, afirmó en conferencia de prensa.

Explicó que esa campaña se realizará por medio de los diputados morenistas que “darán testimonio de lo que ocurrió en San Lázaro” sobre todo en las seis entidades que eligen gobernador o gobernadora en junio próximo.

“Vamos a hacer los ‘tendederos’ de los traidores en las plazas públicas; la gente va a poder identificar a los ‘vende patrias’ y nos hemos puestos de acuerdo con los diputados para que en aquellos lugares donde se hicieron asambleas informativas (sobre la reforma eléctrica), se hagan otra vez”, agregó Delgado.