Con el voto dividido entre diputados de Morena, la bancada mayoritaria y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), pese al rechazo de colectivos y familiares de víctimas de delitos.

La reforma se aprobó en lo general con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones. Además, se presentaron 144 reservas.

El grupo opositor a la mayoría parlamentaria argumentó en contra que no garantiza a la FGR cumplir con sus responsabilidades, ya que evade compromisos con los familiares de las víctimas al no atraer los casos de desaparición forzada de personas y no permite la participación de los familiares en la búsqueda de los desaparecidos.

En sus intervenciones, el diputado por Morena, Rubén Cayetano, solicitó la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien señaló como responsable de la sustitución de la diputada Elizabeth Díaz García, quien fue sustituida por Marco Andrade Zavala como integrante de la Comisión de Justicia sin siquiera notificar del cambio, para garantizar los votos suficientes y llevar la reforma al pleno.

“Pido desde esta tribuna del pueblo de México la renuncia del fiscal general de la República de manera inmediata. Me queda claro que Alejandro Gertz Manero es el mero mero machuchon y capitán del cese de derechos de la compañera diputada Elizabeth Díaz García, como integrante de la Comisión de Justicia, para tener de manera tramposa la mayoría para hacer pasar el insano propósito de imponer una nueva Ley Orgánica a la Fiscalía General de la República”, lanzó.

Fuente: Excelsior