CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre.— La mayoría de Morena, PT y Partido Verde aprobaron en lo general y en lo particular la iniciativa que pasa el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A propuesta del diputado José Elías Lixa (PAN), el pleno decidió votar las cuatro leyes que comprende la iniciativa por separado, así como los artículos transitorios.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Federal tuvo 265 votos a favor del bloque de la 4T, mientras que la oposición emitió 221 sufragios en contra.

En segundo lugar, se votaron las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, que obtuvo 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención El tercer artículo referente a Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos tuvo 267 votos a favor de Morena y aliados; 220 en contra de las bancadas de oposición y una abstención.

El grupo parlamentario del PRI fue el gran ausente en la sesión y no posicionó en el debate en lo general, ni presentó reservas para la discusión en lo particular, aunque sí votó en contra de propuesta del Ejecutivo.

En la discusión en lo general, diputados de la 4T defendieron los cambios a la Guardia Nacional, asegurando que no se busca militarizar al país.

En representación de la bancada morenista, el diputado Juan Ramiro Robledo cuestionó la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la advertencia de la oposición de buscar la declaración de inconstitucionalidad de la iniciativa.

“¿Por qué ocho votos para declarar inválida una sentencia? ¿Qué representan los ministros para que estén contando aritméticamente sus votos?”, cuestionó.

Incluso, el diputado guinda consideró que la Corte debería votar por unanimidad para invalidar una reforma aprobada por el Congreso.

Al acusar un “albazo legislativo”, el panista Jorge Triana ironizó que no se busca militarizar a la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo se deja su operación al Ejército.

El legislador también recordó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2010:

“Debe fortalecerse el poder civil con democracia, el militarismo y las fuerzas armadas no solucionan absolutamente nada”, citó al titular del Ejecutivo.

Y es que nada dibuja más la ausencia de palabra y de compromiso del Presidente de la República, como esta iniciativa maltrecha, inconstitucional y subida a través de un albazo legislativo.

Por su parte, Laura Fernández Piña, en representación del grupo parlamentario del PRD, sostuvo que aprobar arbitrariamente esta Iniciativa es una violación al federalismo, ya que la Guardia Nacional asumiría facultades inherentes a los estados y los municipios en materia de seguridad pública.

“Nuestras policías locales se han visto disminuidas -en gran medida- por la falta de apoyos. Las condiciones laborales de la gran mayoría de los activos son realmente lamentables: Policías que no tienen derecho a un crédito a la vivienda, policías que no tienen derecho a un seguro de vida, policías que tienen un sueldo por debajo de la media nacional”, indicó.

“Es por ello, importante reactivar el Fortaseg. Este fondo cubría aspectos de evaluación de control y confianza de las policías municipales, su capacitación, homologación policial, mejora de condiciones laborales, equipamiento e infraestructura”, subrayó.