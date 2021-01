CIUDAD DE MÉXICO, 1 de enero.- Una doctora del Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund”, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, denunció que ella y otros colegas no aparecen en las listas de vacunación contra el coronavirus, que no han recibido el bono covid y, por ello, decidió renunciar a su cargo.

“Ahora resulta que no aparecemos en las listas de vacunación, cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna argumentando que están a cargo de equipos covid, pero nunca se meten y nunca están expuestos”, dijo la doctora Ana Paola de Cosío Farías.

En un video, la pediatra y endocrinóloga expone que, a pesar de laborar desde abril en área de pacientes con esta enfermedad, solo recibió el bono covid en una ocasión.

“Solo en una ocasión recibí el bono covid, pero tengo compañeros que nunca lo han recibido y nunca se nos dio respuesta del motivo por el cual no se nos entregó el bono”.

De Cosío Farías señaló, sin precisar el día, que fue asignada de nueva cuenta al área respiratoria cuando ya hay personal vacunado que pudiera atender la zona.

“Y cuando solicité que se considerara a alguien que ya ha sido vacunado, se me amenazó que me iban a acusar de abandono de trabajo.

“He decidido renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación para los que estamos en primera línea”, sostuvo.