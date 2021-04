Said Rodríguez, reportero de Televisa Tijuana, fue detenido mientras hacía un enlace en vivo por intentar ingresar por la fuerza a un módulo de vacunación contra coronavirus en la ciudad, argumentando que tenía permiso para entrar al lugar.

En un video publicado por la empresa en redes sociales, se observa que el reportero está haciendo su reporte en vivo, cuando comienza a caminar hacia el interior del módulo ubicado en la Plaza Monumental, de Playas de Tijuana.

Sin embargo, una policía y un elemento de seguridad le impiden el paso. “no puedes pasar”, le dijeron.

El reportero no hizo caso a la indicación e intentó ingresar por la fuerza al módulo, señalando que contaba con el permiso de las autoridades locales para hacerlo, mientras los oficiales forcejean con él para impedir su paso.

“Nosotros pedimos autorización, es increíble lo que nos están haciendo y vean, prácticamente me están… qué cosas ¿no?, me acaban de arrestar (…) Es un abuso porque me están deteniendo de la nada”, señaló el reportero mientras era esposado.